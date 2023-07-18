ضرب زوجته وابنتيه بالحجارة حتى قتلهم... جريمة مروعة مرتكبها مدمن على المخدرات والكحول!

ضرب زوجته وابنتيه بالحجارة حتى قتلهم... جريمة مروعة مرتكبها مدمن على المخدرات والكحول!



قالت الشرطة الثلاثاء إن رجلا قتل زوجته وابنتيه القاصرتين بضربهما بالحجارة في ماهوبا بولاية أوتار براديش في الهند.



وتم التعريف على الجاني باسم، ديفيندرا، وكان معروفًا بإدمانه على المخدرات والكحول.



وغالبًا ما كان ينخرط في عنف جسدي مع زوجته بسبب أمور تافهة، سواء كان ذلك نقصًا في ملح الطعام أو الخضار التي تحتوي على ماء فائض... ، مما يخلق باستمرار بيئة من الاضطرابات المنزلية.



وبشكل مأساوي، حصلت الجريمة عندما لم يكن والد ديفندرا ووالدته موجودين في المنزل.

واندلع جدال حاد بين الزوجين، قتل خلاله ديفيندرا عائلته بوحشية، حيث استهدف زوجته رام كوماري وابنتيه (9 سنوات و 5 سنوات) وسحقهما بالحجارة.



وبعد الجريمة، هرب المتهم من مكان الحادث.



وفي وقت لاحق، عثر الجيران على جثث الزوجة وبناتها.



وتم إبلاغ الشرطة بالحادث على الفور من قبل أحد الأقارب المسنين الذي شهد على المشهد المروع.