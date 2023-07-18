لبستا زيّ مهرج واقتحمتا منزلها ثم هاجمتاها بسكين ورمتا عليها "مبيّضاً"... والسبب: إشكال على فيسبوك!

ارتدتا زيّ مهرج واقتحمتا منزلها ثم هاجمتاها بسكين ورمتا عليها "مبيّضاً"... والسبب: إشكال على فيسبوك!



ارتدت سيدتان أقنعة على شكل مهرّج ودخلتا منزل سيدة ثالثة عنوة، ثم هاجمتاها بسكين على وجهها وعنقها وظهرها وفخذها ثم رمتا عليها "مبيّضاً".

وحكم على هاتين السيدتين بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي تفاصيل الجريمة، تنكرت كاثرين ليويلين (43 عاماً) وتيريزا مورغان – بيتيرز (45 عاماً) بزي مهرج هالوين قبل اقتحام منزل الضحية في إحدى القرى في ويلز، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

وحصل الهجوم كعقاب للضحية بسبب إشكال تافه عبر فيسبوك حصل بينها وبين كاثرين.

وأيقظت المعتديتان ضحيتهما من خلال ضجة قامتا بها على الهاتف ليل 31 تشرين الأول الفائت، قبل الهجوم عليها الذي أدى إلى إصابتها بتشوه في وجهها.

وتمكنت من الهرب منهما بصعوبة وتوجهت إلى منزل أحد أصدقائها.

وأكدت الضحية أنهما أرادتا قتلها وأن خطتهما كانت مدروسة، وروت أمام المحكمة تفاصيل الهجوم المرعبة.

والآن، حكم على المهاجمتين بالسجن لمدة 10 أعوام، وصدر بحقهما قرار بمنع الاقتراب من الضحية.