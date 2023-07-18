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"تُركت للموت وهي ترتدي جواربها فقط"... ابنة الـ15 سنة اغتُصبت وألقيت عارية على خط سكة حديد ثم أضرمت النار فيها!
منوعات
2023-07-18 | 14:13
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"تُركت للموت وهي ترتدي جواربها فقط"... ابنة الـ15 سنة اغتُصبت وألقيت عارية على خط سكة حديد ثم أضرمت النار فيها!
"تُركت للموت وهي ترتدي جواربها فقط"... ابنة الـ15 سنة اغتُصبت وألقيت عارية على خط سكة حديد ثم أضرمت النار فيها!
توفيت تلميذة روسية بعد أن تعرضت للاغتصاب الوحشي، وألقيت عارية على خط سكة حديد ثم أضرمت فيها النار باستخدام سائل قابل للاشتعال، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتوقف سائق قطار عندما رأى الروسية ياروسلافل شيخوفا ، 15 عامًا، مصابة بحروق مروعة وهي تتدحرج عن مسار القطار إلى العشب.
وتعتقد الشرطة أن الفتاة تُركت للموت وهي ترتدي جواربها فقط بعد أن تعرضت لهجوم وحشي في منطقة بيرم.
وتم نقلها إلى المستشفى وبقيت على قيد الحياة لمدة عشرة أيام تعرفت خلالها على مهاجمها المزعوم.
وتم اعتقال "صديقها" في المدرسة ، سيرغي مينيازيف، 16 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصابها وقتلها.
ويتم استجواب اثنين من الصبية المراهقين الآخرين حول تورطهم في الجريمة الشنيعة.
وتأتي القضية وسط أدلة على تزايد الجرائم الخطيرة في روسيا من قبل الشباب وسط الحرب القائمة في البلاد ضد أوكرانيا.
وذكرت تقارير أن سائق القطار المصدوم توقف وطلب المساعدة عندما رآها.
وبدوره، قال موظف في سكك الحديد: "تم وضع الفتاة بشكل مائل عبر قضبان السكة - كان هناك دماء ، ثم انحرفت عن المسار وفقدت الوعي... وكانت هناك حروق على جسدها، وحتى العشب الجاف كان يتصاعد منه دخان... عندما وصل المسعفون، كانت الفتاة لا تزال فاقدة للوعي".
وتابع: "عندما اقتربنا رأينا فتاة... كانت عارية تمامًا ، ترتدي الجوارب فقط.... لم يتم العثور على ملابس، كان رأسها كله مغطى بالدماء، وشعرها محترق... لقد كان من حسن حظها أنها لم تدهس بواسطة قطار".
وأضاف: "لقد سُكب على الفتاة، التي تعرضت للتعذيب، سائل قابل للاشتعال في فمها و في المنطقة التناسلية".
وقال إن مهاجمها أو مهاجميها "تخلصوا من الآثار البيولوجية من خلال عملية الحرق... لقد ساعدت المسعفين في حمل الفتاة على نقالة... وكانت مصابة بحروق في الجانب الأيسر من جسدها وساقها اليسرى وذراعها. وقشر جلد يديها عندما حاولوا رفعها."
وقال والدها المذهول، وهو مدرس جامعي، إنها عادت إلى المنزل من حفلة في منزل الشاب المتهم، لكن لم يعرف والديها أنها خرجت مرة أخرى، وتسلقت من النافذة للهروب من المنزل.
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