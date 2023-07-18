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"بكى كما لو كان يعلم أنه على وشك الموت"... حوت أحدب عملاق يبكي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة! (فيديو)

"بكى كما لو كان يعلم أنه على وشك الموت"... حوت أحدب عملاق يبكي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة! (فيديو)







وكانت الأمواج البحرية قد جرفت الحيوان الضخم إلى شاطئ كايب في ساو فرانسيسكو دو كوندي في 16 تموز، وفق ما نقل موقع "



وتُظهر اللقطات التي التقطها المتفرجون المذهولون كيف انهمرت الدموع على وجه العملاق اللطيف كما لو كان يعلم أنه على وشك الموت.



وبشكل مأساوي ، أفاد خبراء البحرية في 17 تموز أن الحوت المحاصر قد مات، على الرغم من المحاولات اليائسة لإنقاذه.



وشوهد الحوت على الشاطئ وهو يرمش باستمرار حيث واجه نهاية مدمرة.

في مشهد مفجع، ظهر حوت أحدب على الشاطئ وهو يبكي ويلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن علق على أحد الشواطئ في البرازيل.وكانت الأمواج البحرية قد جرفت الحيوان الضخم إلى شاطئ كايب في ساو فرانسيسكو دو كوندي في 16 تموز، وفق ما نقل موقع " دايلي ميل ".وتُظهر اللقطات التي التقطها المتفرجون المذهولون كيف انهمرت الدموع على وجه العملاق اللطيف كما لو كان يعلم أنه على وشك الموت.وبشكل مأساوي ، أفاد خبراء البحرية في 17 تموز أن الحوت المحاصر قد مات، على الرغم من المحاولات اليائسة لإنقاذه.وشوهد الحوت على الشاطئ وهو يرمش باستمرار حيث واجه نهاية مدمرة.