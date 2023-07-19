في مشهد مستفز... إبنة الـ12 سنة تتعرض للضرب المبرح في حافلة مدرسية على يد زميلتها! (فيديو)

في مشهد مستفز... إبنة الـ12 سنة تتعرض للضرب المبرح في حافلة مدرسية على يد زميلتها! (فيديو)



تعرضت التلميذة أميليا بايغ، البالغة من العمر 12 سنة، للضرب المبرح على يد فتاة أخرى في حافلة مدرسية، في لندن، بينما قام تلاميذ آخرون بتصويرها على هواتفهم.



وظهر في الفيديو، الذي يفطر القلوب، الفتاة وهي تسحب أميليا من مقعدها وتضربها ضرباً مبرحاً على رأسها، لتظهر الاخيرة وهي ترتجف خوفاً وألماً.



وبشكل مثير للصدمة، ظهر في المشاهد بعض الاطفال في الحافلة وهم يقومون بتحريض الفتاة على ضرب الضحيّة أكثر، ليظهر البعض الاخر وهم يصوّرون الهجوم "الوحشي" على هواتفهم.



ومن جهتها، نددت والدة الضحية، تايلر فيتزباتريك، على ضرورة التعامل مع هذه الحادثة وإنزال العقوبات بحق الجانية بكل جدية.



ومنذ أن نشرت تايلر لقطات للهجوم على الإنترنت، كانت ابنة الصف السابع، حريصة على العودة إلى المدرسة وغمرت بالهدايا ورسائل الدعم.