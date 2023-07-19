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قتله عشيق زوجته ثم قطّع جثته وزرع فوق الأشلاء شجرة مانغا!
منوعات
2023-07-19 | 04:54
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قتله عشيق زوجته ثم قطّع جثته وزرع فوق الأشلاء شجرة مانغا!
قتله عشيق زوجته ثم قطّع جثته وزرع فوق الأشلاء شجرة مانغا!
قُتل رجل يبلغ من العمر 33 عامًا على يد عشيق زوجته، الذي قام بتقطيع الجثة إلى ست قطع ودفنها في مواقع مختلفة في ولاية راجاستان في بالي.
وقالت الشرطة انه تم انتشال الرأس واليدين والقدمين من حديقة على بعد 100 متر من المنزل، وفق ما نقل موقع
India Today
.
وكشفت الشرطة أن المتهم قام بزرع شجرة مانغا فوق البقعة التي دفن فيها الأشلاء.
وتم توقيف المتهم يوم الثلاثاء.
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