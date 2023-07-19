تعابير وجهه مضحكة... أب يظهر بحالة من الصدمة أثناء مشاهدة ولادة طفلته (صور)

تعابير وجهه مضحكة... أب يظهر بحالة من الصدمة أثناء مشاهدة ولادة طفلته (صور)



أصبح الاميركي بريت ستيلز، حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان نشرت زوجته، أماندا رويلوفس، لقطات توثق ولادة طفلتهما، ظهرت فيه تعابير وجهه مضحكة.



ولم يستطع بريت، إخفاء تعبيره المروع أثناء ولادة شريكته بطفلتهما الثالثة، برينلي، وكان رعبه مما كان يشهده واضحاً على وجهه.



ومن جهتها، قالت أماندا أنه "على الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى لبريت في غرفة الولادة، لكنه لم يكن "ينظر إلى الأسفل" أبدًا خلال العمليتين السابقتين"، مضيفةً: " لكن هذه المرة، أشركه الطبيب في المشاهدة".



وانتشرت صور الاب بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر المتابعون أنها كانت صادقة ومضحكة.