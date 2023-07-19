أفعى وعازف متورطان في جريمة... سيّدة تقتل حبيبها بأغرب الطرق!

أفعى وعازف متورطان في جريمة... سيّدة تقتل حبيبها بأغرب الطرق!



اقدمت سيّدة هندية على قتل حبيبها بطريقة غريبة بعد ان استعانت بأفعى للدغه.



وفي التفاصيل، عثرت الشرطة الهندية على جثة رجل الأعمال عنكيت شوهان، داخل سيارة وتبيّن فيما بعد انه تعرض للدغة أفعى في ساقه ادت إلى وفاته.



وخلال التحقيق، اتهمت الشرطة حبيبة الضحية بانها استأجرت شخصاً يعزف على الناي لمراقصة الأفاعي بهدف التخلص منه، وقد تم القبض عليه.