اعتدى على شقيقته الصغيرة ثم ضربها بشدة على رأسها... أدلة جديدة تتكشف حول الجريمة المروعة!

في مشهد مستفز... إبنة الـ12 سنة تتعرض للضرب المبرح في حافلة مدرسية على يد زميلتها! (فيديو)

في مشهد مستفز... إبنة الـ12 سنة تتعرض للضرب المبرح في حافلة مدرسية على يد زميلتها! (فيديو)

"بكى كما لو كان يعلم أنه على وشك الموت"... حوت أحدب عملاق يبكي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة! (فيديو)