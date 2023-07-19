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أقوى جوازات السفر لهذا العام... سنغافورة الأولى ودول عربية حلّت في المراتب الأخيرة!

منوعات
2023-07-19 | 13:06
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أقوى جوازات السفر لهذا العام... سنغافورة الأولى ودول عربية حلّت في المراتب الأخيرة!
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أقوى جوازات السفر لهذا العام... سنغافورة الأولى ودول عربية حلّت في المراتب الأخيرة!

حلّ جواز السفر التابع لسنغافورة في المرتبة الأولى لهذا العام، باعتبارها صاحبة أقوى جواز سفر في العالم، إذ يُسمح بالدخول بدون تأشيرة إلى 192 وجهة عالمية، وفقًا لشركة استشارات الهجرة Henley & Partners.

وصعدت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المرتبة الثانية، مع إتاحة 190 وجهة لمواطنيها دون تأشيرة.

وتراجعت اليابان بعدما صُنّفت الأقوى خلال خمس سنوات على التوالي، إلى المركز الثالث مع ست دول أخرى، النمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد. ويمكن لمواطني هذه الدول زيارة 189 وجهة بدون تأشيرة مسبقة.

وقفزت بريطانيا، بعد الركود الناجم عن خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى المركز الرابع، بينما حلّت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثامن.

أما بالنسبة لأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم، فتقبع أفغانستان في أسفل المؤشر حيث يمكن لحاملي جواز السفر الباكستاني دخول 27 بلدًا فقط دون تأشيرة، ويليها العراق مع إتاحة 29 وجهة لحملة جوازه، وسوريا مع إتاحة 30 وجهة فقط.

ويُذكر أن تصنيف مؤشر Henley Passport يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويحلل عدد الدول التي يمكن لحامل جواز السفر دخولها بدون تأشيرة مسبقة.

مصدر

آخر الأخبار

منوعات

جوازات السفر

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