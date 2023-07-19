فستان "الخداع البصري" يعود بحلّة جديدة... ناشر صورته متّهم بقتل زوجته وهذه التفاصيل!

هل تذكرون فستان "الخداع البصري" الّذي اجتاح الإنترنت عام 2015؟ عاد الفستان بعد 8 سنوات بحلّة جديدة، إذ اتُهم الرجل الذي نشر صورته بمحاولة قتل زوجته.

وفي عام 2015، أثار الفستان الّذي ارتدته والدة زوجة الاسكتلندي كير جونستون في حفل زفافه، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب لونه الحقيقي إذ رأى البعض أنه أبيض وذهبي، فيما أصر آخرون على أنه أزرق وأسود.

ووفقًا لسجلات المحاكم الاسكتلندية، فقد وُجهت اتهامات ضدّ جونستون، 38 عاما، في المحكمة العليا في غلاسكو اسكتلندا بالاعتداء على زوجته بشكلٍ متكرر، حيث حاول خنقها وهددها بالقتل.

وبدوره، مثل جونستون أمام محكمة غلاسكو العليا يوم الاثنين حيث نفى جميع التهم الموجهة إليه، وسيتم عقد جلسة استماع أولية في قضيته، قبل إصدار حكم رسمي بحقه خلال عام 2024.