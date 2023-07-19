بعد إصابتها بأربع طلقات نارية... أميركية تكشف "كيم كارداشيان أنقذتني من الموت" وهذه التفاصيل! (فيديو)

نشرت أميركية في وقت سابق من هذا العام مقطع فيديو على تيك توك شاركت فيه متابعيها أنه تم إطلاق النار عليها أربع مرات وأنها لا تزال على قيد الحياة بفضل ملابس SKIMS المملوكة من النجمة كيم كارداشيان.

وجاء في الفيديو الّذي نُشر عبر صفحة أنجلينا وايلي، 22 عامًا، في أيار "أنقذت كيم كارداشيان حياتي"، وروت تفاصيل إطلاق النار عليها والطريقة الّتي أنقذتها بها الثياب الضيقة الّتي كانت ترتديها.

ووفق موقع Forbes، كانت أنجلينا ترتدي ملابس تحتية ضغطت بما يكفي على جروحها لإنقاذ حياتها، واصفةً إياها بـ"درع للنساء" لأنها كانت ضيّقةً جدّاً بحيث منعتها من النزيف.

وفي التفاصيل، كانت الناجية تنتظر وجبتها أمام شاحنة طعام في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأميركية في ليلة رأس السنة، عندما بدأ رجل كان واقفاً خارج سيارة عالقة في حركة المرور بالصراخ على السائق وإطلاق النار بالقرب من السيارة، مما أدى إلى إصابة أنجلينا أربع مرات وشخص آخر بجروح خطيرة.