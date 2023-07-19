المجتمع الأردني يشهد أحدث صيحات الغش... استخدام "مئذنة مسجد" لتسريب الإجابات! (فيديو)

أعلنت وزارة التربية الأردنية أن مجموعة من الأشخاص استعملوا سماعات المساجد في محاولة لـ"تغشيش" طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" خلال تأديتهم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء في محافظة البلقاء.

وأدّى التواجد الأمني الكثيف أمام المدارس بفشل جميع محاولات الأشخاص المتورطون بنقل الإجابات للطلبة، الأمر الّذي جعلهم يلجأون إلى طرقٍ أخرى.

واستغنم المتورطون الفرصة بعدما تسربت لهم ورقة الأسئلة من داخل المدرسة بطريقة غير معروفة، فتوجّهوا إلى المساجد القريبة من المدارس وبدأوا بنقل الإجابات للطلبة بصوت مرتفع عبر مكبرات الصوت المخصصة للآذان.

وقررت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء، بعد إبلاغها بهذا الفعل الشائن، نقل 4 مراكز امتحانية في السلط إلى أخرى.

ووفق موقع العربية، قال مصدر في وزارة التربية والتعليم: "إنه سيتم ملاحقة كل من تورط في تعكير صفو الامتحانات في البلقاء"، موضحاً أن "المساس بهيبة الامتحان يعد مجرما في القانون الأردني".