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قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!

منوعات
2023-07-19 | 16:29
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قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
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قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!

أقدم والدان في بريطانيا على قتل ابنتهما البالغة من العمر خمسة أشهر، حيث عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ عدّة في الأضلاع وعظم الترقوة وعظم الفخذ، بالإضافة إلى ضربة قوية في رأسها.

وأُدين كلّ من ريبيكا غروكوت، 27 عامًا، وجوشوا كولارد، 30 عامًا، من ستافورد، بالتسبب في وفاة والاعتداء وسوء المعاملة والإهمال والتخلي عن طفل.

وبحسب المعلومات، فقد تم العثور على الطفلة آفا ماي كولارد مصابة بسكتة قلبية في منزل والديها ونُقلت إلى المسشتفى حيث توفيت في 1 آذار 2020.

وكان الزوجان قد نفيا جميع التهم في جلسة استماع سابقة، وشهدا أنهما لا يعرفان كيف أصيبت ابنتهما بالإصابات المذكورة. ولكن بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، أقرّت هيئة المحلفين إدانتهما مع انتظار الحكم بحقهما في 27 تموز.

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