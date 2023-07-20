شاهدت شقيقتها تموت بـ"حادث غريب" عبر فايستايم... غصن شجرة أنهى حياتها بشكل مأساوي!

شاهدت شقيقتها تموت بـ"حادث غريب" عبر فايستايم... غصن شجرة أنهى حياتها بشكل مأساوي!



قُتلت الشابة شانون أوين (22 عاماً) بعد أن وقع عليها غصن شجرة فاسد ومهترئ، وذلك خلال محادثتها الهاتفية عبر فايستايم مع شقيقتها.

وفي التفاصيل، فقد توفيت شارون بعد أن سقط عليها غصن شجرة ضخم طوله أكثر من 5 أمتار، في غابة هارتسلوك غرب أوكسفوردشاير يوم 11 آذار من هذا العام.

وكانت الشابة العشرينية تستمتع بالتنزه في الهواء الطلق مع صديقتها المقربة سينيد وشقيق الأخيرة المراهق هاريسون وكلبتها عندما وقع الحادث،وفق ما نقل موقع دايلي ميل

وكانت شانون تتحدث مع شقيقتها في مكالمة فيديو في اللحظة التي سقط فيها الغصن الضخم من الشجرة وضرب شانون على صدرها قبل أن يطرحها أرضاً مصابة بضربات خطيرة.

ورأت جورجيا الهاتف وهو يطير من يد شقيقتها وسمعت سينيد تصرخ في الخلفية، في حين حمل هاريسون هاتف شانون وطلب من جورجيا الاتصال بالإسعاف بسرعة.



وسجل كبير الأطباء الشرعيين في أوكسفوردشاير، دارين سالتر، حُكمًا بوفاة عرضي ، قائلاً إن الناس سيشيرون إلى وفاة شانون على أنها "حادث غريب".



