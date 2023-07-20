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"إذا اتصلت بالشرطة فسأفلته ليهاجمك مرة جديدة"... صورة مرعبة تظهر جروح إبنة الـ17 عاماً بعد أن هاجمها كلب شرس!

"إذا اتصلت بالشرطة فسأفلته ليهاجمك مرة جديدة"... صورة مرعبة تظهر جروح إبنة الـ17 عاماً بعد أن هاجمها كلب شرس!







وتم إدخال كريستال إلى المستشفى لمدة تسعة أيام وخضعت لعمليتين جراحيتين بعد أن تسبب الهجوم الوحشي في عام 2018 في إصابتها بثقوب في ساقها وتلف في أعصابها، وفق ما نقل موقع



وكانت الفتاة، من نورثهامبتونشاير ، قد وصلت لتوها إلى منزل صديقتها، يومالهجوم، عندما عندما قام كلب العائلة، البولدوغ الشرس، بغرز بأسنانه في ساقها في اللحظة التي استدارت فيها لإغلاق الباب الأمامي.



وبعد الهجوم مباشرة، قالت السيدة بيتس إن زوج أم صديقتها بدأ يصرخ ويهددها: "إذا اتصلت بالشرطة أو سيارة الإسعاف، فسوف أترك هذا الكلب بالخارج وسيهاجمك مرة أخرى". كشفت الشابة كريستال بيتس أنها تعرضت للهجوم من قبل كلب عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وأنه على الإثر صرخ مالك الكلب، وهو زوج والدة صديقتها، بأنه سيسمح للحيوان بالهجوم عليها مرة أخرى إذا اتصلت بالشرطة.وتم إدخال كريستال إلى المستشفى لمدة تسعة أيام وخضعت لعمليتين جراحيتين بعد أن تسبب الهجوم الوحشي في عام 2018 في إصابتها بثقوب في ساقها وتلف في أعصابها، وفق ما نقل موقع ميرور وكانت الفتاة، من نورثهامبتونشاير ، قد وصلت لتوها إلى منزل صديقتها، يومالهجوم، عندما عندما قام كلب العائلة، البولدوغ الشرس، بغرز بأسنانه في ساقها في اللحظة التي استدارت فيها لإغلاق الباب الأمامي.وبعد الهجوم مباشرة، قالت السيدة بيتس إن زوج أم صديقتها بدأ يصرخ ويهددها: "إذا اتصلت بالشرطة أو سيارة الإسعاف، فسوف أترك هذا الكلب بالخارج وسيهاجمك مرة أخرى".

