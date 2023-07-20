الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طفلان هربا من شباك "منزل الرعب" عاريين... والدتهما نشرت على إنستغرام صور العائلة السعيدة ولكن ما خلف الصور صادم!
منوعات
2023-07-20 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
طفلان هربا من شباك "منزل الرعب" عاريين... والدتهما نشرت على إنستغرام صور العائلة السعيدة ولكن ما خلف الصور صادم!
طفلان هربا من شباك "منزل الرعب" عاريين... والدتهما نشرت على إنستغرام صور العائلة السعيدة ولكن ما خلف الصور صادم!
اتهمت أم من ميلووكي بإهمال أطفالها واحتجازهما، بعد أن هرب إبناها من "منزل الرعب" الذي كانا يعيشان فيه، ذلك المنزل الذي عملت الأم على تلميع صورته عبر موقع إنستغرام، ونشر صور من داخله للأجواء العائلية الحميمة، في حين أن الحقيقة كانت العكس تماماً.
وأوقفت كيتي كوش، 34 عاماً، وحبيبها جويل مانكي 38 عاماً بعد أن كسر إبناهما (8 و 9سنوات) أحد شبابيك المنزل في 13 تموز الحالي وهربا عاريين.
أحد الشهود قال إن "الطفلين تصرفا كرجل عاش حياته كلها في كهف ولم يبصر النور يوماً خلال تنقلهما في الشارع"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعلى الرغم من ذلك، كوش حرصت على نقل صورة مختلفة جداً عبر إنستغرام، تظهر المحبة العائلية واللحظات الجميلة التي جمعت الطفلين بجدتهما وساعات لعبهما على الثلج بفرح، ولحظات تزيين شجرة عيد الميلاد...
أخبر مانكي المحققين أنه كان يعيش في المنزل منذ عام 2007 ، بينما قالت كوش إنها انتقلت للعيش مع أطفالها منذ حوالي أربع سنوات.
وقال المحققون إن الصبيين على ما يبدو كانا يعيشان في بؤس منذ سنوات لأنهما لم يكونا مدربين على استخدام الحمام ولم يتلقوا قصة شعر أو يراجعوا طبيبًا منذ عام 2019.
ويبدو أن كوش درّس طفليها في المنزل.
وخلال مقابلة مع الشرطة، قال مانكي إنه يعلم أن الظروف المعيشية لم تكن جيدة للأطفال، لكن كان عليه أن "يختار معاركه" مع كوش لتجنب الخلافات.
وتم تصوير كوش وهي تبدو مستاءة في جلسة استماع لاحقة بالمحكمة حيث أوجزت المدعية العامة الإساءة والإهمال التي تتهمها بإلحاق أطفالها بها.
وقالت الشرطة التي استجابت على مكالمة 911 من سكان قريبين في مدينة ويسكونسن الواقعة على ضفاف البحيرة إن المنزل كان مكتظًا بالممتلكات لدرجة أن الأرضية لم تكن مرئية.
وعثر الجيران على الطفلين لأول مرة - اللذين كان شعرهما كان متشابكًا بسبب البراز - وهما يحدقان عبر نافذة ممزقة في 13 تموز.
وقالوا إن الولدين تسلقا عبر النافذة إلى وحدة تكييف الهواء قبل أن يقفزا في الفناء ويمشيان في الشارع عاريين.
بدورها، قالت الجارة كريستين إيدير إن "المنزل المنفصل عادة ما يكون هادئًا، وإنها لم ترَ أي شخص يدخل ويخرج من قبل، ناهيك عن سماع الأطفال.
وفوجئت إيدير بالمشهد الذي يتكشف خارج المنزل الذي عادة ما يكون عاديًا وراقبت الأولاد بينما اتصل زوجها برقم 911.
ويوم الإثنين ، مثلت كوش في محكمة استقبال مقاطعة ميلووكي ، حيث وصف المدعي العام المساعد الظروف المعيشية بأنها "مثل شيء من فيلم رعب".
وقال مالوري ديفيس إن الولدين سجنا في غرفهما، حيث تم إغلاق النوافذ والأبواب من الخارج.
وكانت الظروف سيئة للغاية لدرجة أنه كان لا بد من حلق رؤوس الأطفال لأن شعرهم كان ممتلئًا بالبراز.
وحُددت كفالة كوش النقدية بقدر 30 ألف قال المسؤولون إنها غير قادرة على دفعها.
كما تم تحديد الكفالة النقدية لمانكي بمبلغ 6500 دولار وليس من الواضح ما إذا كان قد دفعها.
وفي حالة إدانتهما بجميع التهم، فسيواجه كل منهما أحكامًا بالسجن تصل إلى 43 عامًا وغرامات تصل إلى 120 ألف دولار.
كما يمكن أن يُحكم على كوش بغرامة إضافية قدرها 20 ألف دولار و 18 شهرًا في السجن بتهمتي الجنح.
ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولية في 26 تموز.
آخر الأخبار
منوعات
"منزل
الرعب"
عاريين...
والدتهما
إنستغرام
العائلة
السعيدة
الصور
صادم!
التالي
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
"إذا اتصلت بالشرطة فسأفلته ليهاجمك مرة جديدة"... صورة مرعبة تظهر جروح إبنة الـ17 عاماً بعد أن هاجمها كلب شرس!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-05-25
لمحبي أفلام الرعب... المنزل الذي ألهم "The Conjuring" يقدم تجارب التخييم
منوعات
2023-05-25
لمحبي أفلام الرعب... المنزل الذي ألهم "The Conjuring" يقدم تجارب التخييم
0
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
0
منوعات
2023-07-18
لبستا زيّ مهرج واقتحمتا منزلها ثم هاجمتاها بسكين ورمتا عليها "مبيّضاً"... والسبب: إشكال على فيسبوك!
منوعات
2023-07-18
لبستا زيّ مهرج واقتحمتا منزلها ثم هاجمتاها بسكين ورمتا عليها "مبيّضاً"... والسبب: إشكال على فيسبوك!
0
منوعات
2023-07-18
جويل مردينيان تنشر "الأسود" وتختفي عن "إنستغرام"... ماذا حصل؟ (صورة)
منوعات
2023-07-18
جويل مردينيان تنشر "الأسود" وتختفي عن "إنستغرام"... ماذا حصل؟ (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:36
"أغلق كل الأبواب ولن يسمح لي بالخروج"... قتل حبيبته العشرينية خنقاً ثم ادعى: تصرفت دفاعًا عن النفس!
منوعات
04:36
"أغلق كل الأبواب ولن يسمح لي بالخروج"... قتل حبيبته العشرينية خنقاً ثم ادعى: تصرفت دفاعًا عن النفس!
0
منوعات
04:05
بعدما رافقته لمدة شهرين في المحيط الهادئ... البحّار الأسترالي قرر ترك كلبته في المكسيك وهذا ما أوضحه!
منوعات
04:05
بعدما رافقته لمدة شهرين في المحيط الهادئ... البحّار الأسترالي قرر ترك كلبته في المكسيك وهذا ما أوضحه!
0
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
0
منوعات
02:53
"إذا اتصلت بالشرطة فسأفلته ليهاجمك مرة جديدة"... صورة مرعبة تظهر جروح إبنة الـ17 عاماً بعد أن هاجمها كلب شرس!
منوعات
02:53
"إذا اتصلت بالشرطة فسأفلته ليهاجمك مرة جديدة"... صورة مرعبة تظهر جروح إبنة الـ17 عاماً بعد أن هاجمها كلب شرس!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-14
المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان حول القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي: تسييس هذا النقاش غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية
أخبار لبنان
2023-07-14
المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان حول القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي: تسييس هذا النقاش غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية
0
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
0
منوعات
2023-07-17
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
منوعات
2023-07-17
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:08
تحرك احدى الجرافات من داخل تلال كفرشوبا باتجاه النقطة الحدودية
أمن وقضاء
04:08
تحرك احدى الجرافات من داخل تلال كفرشوبا باتجاه النقطة الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مزيد من الاسماء البارزة من اوروبا الى الدوري السعودي في الايام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مزيد من الاسماء البارزة من اوروبا الى الدوري السعودي في الايام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ما جديد وساطة سلطنة عُمان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ما جديد وساطة سلطنة عُمان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى ... ما هي الملفات التي ستتم مناقشتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى ... ما هي الملفات التي ستتم مناقشتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
0
السياحة في لبنان
13:35
أهلا بهالطلة من أرنون الجنوبية!
السياحة في لبنان
13:35
أهلا بهالطلة من أرنون الجنوبية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين عندقت والرويمة في عكار.. خلافات على المشاعات وملكيتها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين عندقت والرويمة في عكار.. خلافات على المشاعات وملكيتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
2
فنّ
05:55
جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟
فنّ
05:55
جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟
3
امن وقضاء
06:04
طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..
امن وقضاء
06:04
طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..
4
منوعات
09:21
اعتدى على شقيقته الصغيرة ثم ضربها بشدة على رأسها... أدلة جديدة تتكشف حول الجريمة المروعة!
منوعات
09:21
اعتدى على شقيقته الصغيرة ثم ضربها بشدة على رأسها... أدلة جديدة تتكشف حول الجريمة المروعة!
5
فنّ
05:52
لا يمكن التعرف عليها... مادونا تصدم الجمهور بمظهرها! (صور)
فنّ
05:52
لا يمكن التعرف عليها... مادونا تصدم الجمهور بمظهرها! (صور)
6
امن وقضاء
13:40
الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
امن وقضاء
13:40
الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
7
منوعات
16:29
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
منوعات
16:29
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
8
فنّ
05:44
ستيفاني عطالله تتحوّل إلى "باربي" في أحدث جلسة تصوير (صور)
فنّ
05:44
ستيفاني عطالله تتحوّل إلى "باربي" في أحدث جلسة تصوير (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More