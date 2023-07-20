"أغلق كل الأبواب ولن يسمح لي بالخروج"... قتل حبيبته العشرينية خنقاً ثم ادعى: تصرفت دفاعًا عن النفس!

"أغلق كل الأبواب ولن يسمح لي بالخروج"... قتل حبيبته العشرينية خنقاً ثم ادعى: تصرفت دفاعًا عن النفس!







وفي التفاصيل، صاحت كورتني بورن، البالغة من العمر 20 عامًا ، "لن يسمح لي بالخروج" قبل أن يقتلها شريكها ليام كاين في الشقة المشتركة بينهما.



وعندما وصلت الشرطة إلى الشقة في منطقة نورثوود في كيركبي ، ميرسيسايد ، تم العثور على كورتني فاقدة للوعي وتوفيت في المستشفى ذلك المساء.



وتم العثور على كاين، 19 عامًا، من سكيبتون رود، أنفيلد، مذنبًا بارتكاب جريمة قتل بعد محاكمة في محكمة ليفربول كراون، وفقًا لتقرير صدى ليفربول.



وسمعت المحكمة أن السيدة بورن قد اتصلت بأمها شيريل في حوالي الساعة 3.30 مساءً في 23 كانون الأول 2022.



وأثناء هذه المكالمة ، قالت لوالدتها: "إذا لم تسمعي أي رد مني خلال ساعة إتصلي بالشرطة، لأن شيئًا ما كان يحدث". صرخت امرأة شابة طلبا للمساعدة قبل أن يخنقها صديقها حتى الموت، وفق ما نقل موقع ذا صن وفي التفاصيل، صاحت كورتني بورن، البالغة من العمر 20 عامًا ، "لن يسمح لي بالخروج" قبل أن يقتلها شريكها ليام كاين في الشقة المشتركة بينهما.وعندما وصلت الشرطة إلى الشقة في منطقة نورثوود في كيركبي ، ميرسيسايد ، تم العثور على كورتني فاقدة للوعي وتوفيت في المستشفى ذلك المساء.وتم العثور على كاين، 19 عامًا، من سكيبتون رود، أنفيلد، مذنبًا بارتكاب جريمة قتل بعد محاكمة في محكمة ليفربول كراون، وفقًا لتقرير صدى ليفربول.وسمعت المحكمة أن السيدة بورن قد اتصلت بأمها شيريل في حوالي الساعة 3.30 مساءً في 23 كانون الأول 2022.وأثناء هذه المكالمة ، قالت لوالدتها: "إذا لم تسمعي أي رد مني خلال ساعة إتصلي بالشرطة، لأن شيئًا ما كان يحدث".

وبعد حوالي ساعة، أبلغت إحدى الجارات أنها ترى امرأة في شقة "تصرخ وتتسلق حافة النافذة".



وأضافت جوردون كول ك.س خلال افتتاح النيابة الأسبوع الفائت: "قالت إن السيدة بدت وكأنها تصرخ على شخص ما داخل الشقة."



وسُمعت كورتني بورن تصرخ " من فضلك ". كانت تبكي وكانت تصرخ ،"لقد أغلق كل الأبواب ولن يسمح لي بالخروج ".



كما اتصل شاهد آخر بالشرطة "للإبلاغ عن امرأة تصرخ من النافذة وتصرخ وتصرخ" اتصل بالشرطة ، إنه يخنقني ".



عندما عثرت الشرطة على كاين، كان "جاثماً على الأرض" وظهرت عليه "آثار خدوش" على رأسه ووجهه.



وادعى أنه تصرف دفاعًا عن النفس، وأخبر كيف هاجمته السيدة بورن بوعاء نبات وفرشاة وسكين مطبخ.



كما ادعى أنها كانت غاضبة بعد أن تلقى مكالمات من رقم غامض - لكن هاتفه لم يظهر أي سجلات لأي مكالمات من هذا النوع.