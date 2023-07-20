تلف جزء من دماغه أثناء عملية تجميل لأنفه... توفي بطريقة مأساوية بسبب مشبك معدني؟!

تلف جزء من دماغه أثناء عملية تجميل لأنفه... توفي بطريقة مأساوية بسبب مشبك معدني؟!



توفي رجل بشكل مأساوي بعد أن تلف جزء من دماغه أثناء عملية تجميل لأنفه.



وكشفت الأشعة السينية عن وجود مشبك معدني صغير في أنسجة دماغ الرجل، الذي كان يعمل مديراً لأحد الفنادق في البيرو.



وفي التفاصيل، كان الضحية قد أجرى عملية تجميل لأنفه في احدى العيادات الخاصة في البلاد ما ادى الى وجود مشبك معدني صغير في أنسجة دماغه.



وأكد الأطباء أن الرجل قد عانى من تلف دماغي لا يمكن إصلاحه الأمر الذي أدّى الى وفاته.



ومن جهته قال رئيس الفندق، الذي يعمل فيه الضحية، إنه اتصل بالمستشفى بعد أن أدرك أن الإجراء قد استمر لفترة أطول من المخطط له، ليؤكد الاطباء اكتشاف جسمًا غريبًا في دماغه بعد إجراء فحص شامل له.



وبدورها، تقدمت أسرة الضحية بشكوى لدى السلطات متهمة العيادة بالإهمال، مؤكدة ان العيادة أغلقت خاصية المكالمات بعد أن استمروا في طرح الأسئلة حول وفاته.