الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في هذا التاريخ ... سيصبح بإمكان القمر إستضافة أول مباراة كرة قدم على سطحه! (صور)
منوعات
2023-07-20 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
في هذا التاريخ ... سيصبح بإمكان القمر إستضافة أول مباراة كرة قدم على سطحه! (صور)
في هذاالتاريخ ... سيصبح بإمكان القمر إستضافة أول مباراة كرة قدم على سطحه! (صور)
يعتقد العلماء أن لعبة كرة القدم يمكن أن تُلعب على سطح القمر في وقت مبكر من عام 2035، حتى لو كانت تبدو مختلفة تمامًا عن المباريات على الأرض.
فقد قام خبراء من معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET) بتمزيق كتاب القواعد وكشفوا عن خطة جامحة لما قد تبدو عليه كرة القدم على سطح القمر - بمباريات مدتها 90 دقيقة ومجموعات تقليدية أصبحت شيئًا من الماضي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتشمل رؤيتهم مباريات خماسية في أربعة أشواط مدة كل منها 10 دقائق، مع استراحة لمدة 20 دقيقة بين كل منها لمنح اللاعبين قسطًا من الراحة.
آخر الأخبار
منوعات
رياضة
التاريخ
سيصبح
بإمكان
القمر
إستضافة
مباراة
سطحه!
(صور)
التالي
شاهدت شقيقتها تموت بـ"حادث غريب" عبر فايستايم... غصن شجرة أنهى حياتها بشكل مأساوي!
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-19
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-19
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
0
رياضة
2023-07-18
جوي خليل تصنع التاريخ للبنان في بطولة ويمبلدون
رياضة
2023-07-18
جوي خليل تصنع التاريخ للبنان في بطولة ويمبلدون
0
آخر الأخبار
2023-07-17
مصادر مصرفية: إضراب المصارف غير مطروح حاليا ولكن إذا استمر التفلّت وتَصاعَدَ فسيصبح الأمر مطروحًا
آخر الأخبار
2023-07-17
مصادر مصرفية: إضراب المصارف غير مطروح حاليا ولكن إذا استمر التفلّت وتَصاعَدَ فسيصبح الأمر مطروحًا
0
السياحة في لبنان
2023-07-14
أهلا بهالطلة من جبال تنورين المفعمة بالقداسة والتاريخ!
السياحة في لبنان
2023-07-14
أهلا بهالطلة من جبال تنورين المفعمة بالقداسة والتاريخ!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:51
بعد اتهامه بنشر "معلومات كاذبة"... إخلاء سبيل الباحث المصري باتريك زكي!
منوعات
10:51
بعد اتهامه بنشر "معلومات كاذبة"... إخلاء سبيل الباحث المصري باتريك زكي!
0
منوعات
10:01
وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!
منوعات
10:01
وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!
0
منوعات
09:35
من خدش طفيف في يده الى عدوى بكتيرية كادت أن تقتله... شاب يشارك تجربته المروعة!
منوعات
09:35
من خدش طفيف في يده الى عدوى بكتيرية كادت أن تقتله... شاب يشارك تجربته المروعة!
0
منوعات
08:45
"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)
منوعات
08:45
"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
الجزائر: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية "خرق" للقانون الدولي
أخبار دولية
13:42
الجزائر: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية "خرق" للقانون الدولي
0
امن وقضاء
2023-02-14
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
2023-02-14
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
0
حال الطقس
2023-07-19
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ...
حال الطقس
2023-07-19
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ...
0
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
0
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
0
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
0
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:38
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
فنّ
05:38
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
2
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
3
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
4
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
5
منوعات
06:46
في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)
منوعات
06:46
في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)
6
فنّ
05:41
ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)
فنّ
05:41
ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)
7
منوعات
16:29
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
منوعات
16:29
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
8
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More