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في هذا التاريخ ... سيصبح بإمكان القمر إستضافة أول مباراة كرة قدم على سطحه! (صور)

في هذاالتاريخ ... سيصبح بإمكان القمر إستضافة أول مباراة كرة قدم على سطحه! (صور)







فقد قام خبراء من معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET) بتمزيق كتاب القواعد وكشفوا عن خطة جامحة لما قد تبدو عليه كرة القدم على سطح القمر - بمباريات مدتها 90 دقيقة ومجموعات تقليدية أصبحت شيئًا من الماضي، وفق ما نقل موقع



وتشمل رؤيتهم مباريات خماسية في أربعة أشواط مدة كل منها 10 دقائق، مع استراحة لمدة 20 دقيقة بين كل منها لمنح اللاعبين قسطًا من الراحة.

يعتقد العلماء أن لعبة كرة القدم يمكن أن تُلعب على سطح القمر في وقت مبكر من عام 2035، حتى لو كانت تبدو مختلفة تمامًا عن المباريات على الأرض.فقد قام خبراء من معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET) بتمزيق كتاب القواعد وكشفوا عن خطة جامحة لما قد تبدو عليه كرة القدم على سطح القمر - بمباريات مدتها 90 دقيقة ومجموعات تقليدية أصبحت شيئًا من الماضي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتشمل رؤيتهم مباريات خماسية في أربعة أشواط مدة كل منها 10 دقائق، مع استراحة لمدة 20 دقيقة بين كل منها لمنح اللاعبين قسطًا من الراحة.