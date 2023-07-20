من خدش طفيف في يده الى عدوى بكتيرية كادت أن تقتله... شاب يشارك تجربته المروعة!

من خدش طفيف في يده الى عدوى بكتيرية كادت أن تقتله... شاب يشارك تجربته المروعة!



عانى جيمي كونستابل من خدش طفيف أثناء عمله كنجار، ثم وجد نفسه يقاتل من أجل حياته في المستشفى، بعد ان تحوّل الجرح في يده إلى شكل من أشكال بكتيريا من نوع "Strep A".



وكان الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، قد أسقط منشاراً على يده عن طريق الخطأ، مما تسبب في خدش صغير في مفصل إصبعه.



وبعد تجاهله الأمر لأيام عدّة، تطور الجرح إلى عدوى بكتيرية خطيرة أدّت إلى حدوث ثقوب في يده اليسرى وفقدان أحد أصابعه.



وبدوره، قال جيمي إنه "أقدم على مشاركة تجربته المروعة بهدف زيادة الوعي بالمخاطر التي قد تهدد الحياة في حال التعرض للإصابات".