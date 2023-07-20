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وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!

منوعات
2023-07-20 | 10:01
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وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!
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وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!

وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!

اتُهم رجل من شيكاغو بقتل صديقته في مكان عملها بعد مواجهتها لإزالتها على ما يبدو جهاز تتبع يُزعم أنه وضعه سراً في سيارتها، وفقًا لمنافذ إخبارية متعددة.

وقالت السلطات إن أرموني هنري، 21 عامًا ، متهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بوفاة جيلين فلوريس البالغة من العمر 21 عامًا، ومن غير الواضح ما إذا كان قد تقدم بالتماس أو قام بتوكيل محام للتعليق نيابة عنه.

وفي 13 تموز، ردت الشرطة المحلية على تقرير عن إطلاق نار نشط في محل بقالة ماريانو في ويست 95 ستريت في إيفرجرين بارك ، إلينوي.
وعندما وصلوا، عثر الضباط على امرأة - عرفت فيما بعد باسم فلوريس - أصيبت مرات عدة بالرصاص. 
وأعلن وفاة فلوريس ، التي كانت تعمل أيضًا في محل البقالة ، في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن التحقيق حدد أن هنري هو المشتبه في إطلاق النار عليه وتم احتجازه بعد وقت قصير من إطلاق النار ، بحسب شبكة سي بي إس نيوز.

وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها Fox 32 ، بدأ الزوجان في المواعدة بعد أن التقيا في المدرسة وعملوا معًا سابقًا في دار لرعاية المسنين في أوك لون. ومع ذلك  في نيسان الماضي ، تقدمت فلوريس بطلب حماية ضد إساءة استخدام هنري بتهمة تهديدها هي وعائلتها. 
ويبدو أنه تم منح الأمر ولكن لم يتم تقديمه مطلقًا وانتهت صلاحيته في النهاية.
في 10 تموز ، اكتشفت فلوريس على ما يبدو جهاز تتبع داخل سيارتها ، وفقًا لتقارير CBS News ، نقلاً عن المدعين العامين. بعد أن حقق شقيقها في جهاز تتبع Apple، ورد أنه علم أن الأرقام الأربعة الأخيرة من رقم هاتف جهاز التتبع تتطابق مع رقم هاتف هنري.

وبعد يومين، يُزعم أن هنري واجه فلوريس في العمل بشأن إزالة جهاز التتبع ، وزُعم أنه هدد بإيذاء عائلتها إذا قطعت الاتصال به، وانتهى به الأمر بقتلها في صباح 13 تموز.
 
 

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