خلاف عائلي يتحوّل الى مأساة... رجل يقتل ابنته ثم يطلق النار على نفسه!

أطلق رجل اميركي النار على ابنته، البالغة من العمر 8 سنوات، ثم أطلق النار على نفسه بعد فترة وجيزة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة الشرطة الاميركية.وفي التفاصيل، اقدم دونوفان هالستيد، البالغ من العمر 50 عامًا، على قتل ابنته بطلق ناري في كاليفورنيا، بعد قيام والدتها بتقديم أمر تقييدي ضده.ووفقًا لصحيفة بيبول، تُظهر سجلات المحكمة أن والدة الفتاة قدمت أمرًا تقييديًا ضد هالستيد، ووافق عليه القاضي قبل حوالي 3 ساعات من وقوع الجريمة المروعة.كما ورد أن المرأة، التي لم تكن في المنزل وقت إطلاق النار، تقدمت بطلب للطلاق في شهر نيسان الماضي.