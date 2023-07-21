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انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)

منوعات
2023-07-21 | 05:13
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انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)
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انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)

وقع انفجار غامض فى أحد شوارع جوهانسبرغ الواقعة في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء 19 تموز، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين.

ويُظهر فيديو استُخرج من كاميرات المراقبة الأمنية من مبنى قريب لحظة وقوع الانفجار في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة، ما أدى إلى تشقق الأرضية وتطاير الحافلات وسيارات الأجرة على الطريق.

كما أظهر مقطع الفيديو صدعًا كبيرًا في منتصف الطريق بالإضافة إلى فجوة كبيرة خلفها الانفجار.

واحتاج بعض الأشخاص إلى الإنقاذ بعد أن حوصروا في سياراتهم الّتي تضررت بشكل كبير، في حين حاول بعض سائقي الشاحنات القيادة في عكس اتجاه الشارع.

وأعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي، إصابة 11 شخصًا على الأقل ومقتل مواطن بعد تعرّضه لإصابات بليغة.

ولم يتم تأكيد سبب الانفجار وحذر المسؤولون الجمهور من تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
 
 

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