ملكة جمال لبنان في الولايات المتحدة: نقاشات في التربية والتعليم وأمسيات لجمع التبرعات (صور)

ملكة جمال لبنان في الولايات المتحدة: نقاشات في التربية والتعليم وأمسيات لجمع التبرعات (صور)



في إطار نشاطاتها الإنسانيّة، تتواجد ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في الولايات المتّحدة الأميركيّة حاليّاً، وهي تعقد لقاءات في الـ"House of Foreign Committee" لمناقشة قضايا التعليم والطبابة في لبنان.

كما ستساهم زيتون بالتعاون مع بنك الغذاء اللبناني "Lebanese Food Bank" في أمسيات لجمع التبرّعات في عدد من الولايات الأميركيّة لتأمين الغذاء للعائلات الفقيرة في لبنان.