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بعد حالة الذعر في برلين من "اللبؤة" الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!

منوعات
2023-07-21 | 13:32
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بعد حالة الذعر في برلين من &quot;اللبؤة&quot; الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!
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بعد حالة الذعر في برلين من "اللبؤة" الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!

بعد حالة الذعر في برلين من "اللبؤة" الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!

ألغت السلطات الخجولة في ألمانيا البحث عن "اللبؤة الهاربة" - بعد الاعتراف بأن الحيوان المفقود هو في الواقع خنزير، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي التفاصيل، أعلنت السلطات يوم الجمعة أنه لا يوجد "خطر حاد" على الناس في كلاينماتشناو على حافة برلين حيث تم رصد حيوان يحتمل أن يكون خطيرًا ، قائلة إنها لم تعد تعتقد أن الحيوان هو لبؤة طليقة وألغت الصيد.

وقالوا إن البحث لم يظهر أي علامة على وجود هذا الحيوان المفترس، وخلص الخبراء الذين حللوا مقطع فيديو عن الحيوان إلى أنه من المحتمل أن يكون خنزير بري.
 
وكان قد تم تنبيه الشرطة إلى وجود حيوان مفترس طليق في حوالي منتصف ليل الأربعاء، وانتشرت حالة من الذعر بين المقيمين في برلين وانتشرت الشرطة بشكل كثيف في الشوارع طالبة من الناس عدم الخروج من منازلهم لحين القبض على الحيوان الهارب.
 

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