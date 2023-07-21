اغتصبها أثناء نومها وصوّر جريمته... وبعد اكتشاف الضحية للفيديو انتحرت!

اغتصبها أثناء نومها وصوّر جريمته... وبعد اكتشاف الضحية للفيديو انتحرت!







وكانت تينا لويس، 24 عامًا، تقيم في منزل إدوارد ويكس، 33 عامًا ، في كومبران، في جوينت، ويلز ، بعد عيد الميلاد في كانون الثاني من العام الفائت عندما اغتصبها بعد أن نامت.



في اليوم التالي، سمح ويكس للآنسة لويس باستخدام هاتفه لتشغيل لعبة، إلا أنها وخلال استخدام هاتفه عثرت على مقطع الفيديو المروّع وانتحرت. اغتُصبت امرأة من قبل حبيبها السابق، والذي كانت تجمعها به علاقة متقطعة، وحصل الاغتصاب خلال نوم الضحية التي قتلت نفسها بعد أن عثرت على لقطات للجريمة على هاتف المعتدي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكانت تينا لويس، 24 عامًا، تقيم في منزل إدوارد ويكس، 33 عامًا ، في كومبران، في جوينت، ويلز ، بعد عيد الميلاد في كانون الثاني من العام الفائت عندما اغتصبها بعد أن نامت.في اليوم التالي، سمح ويكس للآنسة لويس باستخدام هاتفه لتشغيل لعبة، إلا أنها وخلال استخدام هاتفه عثرت على مقطع الفيديو المروّع وانتحرت.

واستمعت محكمة كارديف كراون إلى تسلسل الأحداث التي أدت إلى انتحار لويس - التي وصفت بأنها "شبيهة بالطفل" – وذلك بعد استدعاء الشرطة للتحقيق في الجريمة.



وتم سجن ويكس لمدة ثماني سنوات بتهمة اغتصابها وسيظل اسمه مسجلاً في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لبقية حياته.



وأخبر المدعي العام ماثيو كوبي المحكمة كيف سجل ويكس الاغتصاب على كاميرات مراقبة تم تركيبها في غرفة نومه أثناء نومها.



وتم وصف الآنسة لويس بأنها تعاني من عدد من الصعوبات العقلية .