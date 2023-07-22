انهار ضرباً عليها ثم خنقها... أب عراقي ينهي حياة ابنته بسبب ظهورها في "تيك توك"!

اب يقتل ابنته ذات العشر سنوات لأنها ظهرت في التكتوك!!

اذا كان الزاني الغير محصن لا يُقتل في الاسلام وهو زانٍ فكيف تقتل من أجل ظهورها في التكتوك بالاضافة الى انها طفلة غير مكلفة!!



هل سنرى ضجة كبيرة واثارة للجدل حول هذه الجريمة ام سيكتفون بالمشاهدة والتغاضي كما يحصل دائمًا

ماذا… pic.twitter.com/2ozRIv7SgM — Iraqi Women Rights (@iwro_org) July 19, 2023

أقدم أب عراقي على قتل ابنته، البالغة من العمر 10 سنوات، على خلفية ظهورها في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، وفقاً لمنظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات.وفي التفاصيل، كشفت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن "أباً قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بسبب انتشار فيديو لها على تطبيق "تيك توك" في محافظة الديوانية جنوبي البلاد".وقالت والدة الطفلة، في تقرير نشرته المنظمة، أن "الأب انهار ضرباً على صغيرتها بشكل عنيف، ثم بدأ بخنقها، مبينة "حاولت الدفاع عنها لكنه ضربني ثم أكمل تعنيف الطفلة".وأضافت "كان دائماً يقول البنت عار وفي حال كبرت ماذا سنفعل؟ لذلك يجب التخلص منها من الآن".