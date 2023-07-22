انهار ضرباً عليها ثم خنقها... أب عراقي ينهي حياة ابنته بسبب ظهورها في "تيك توك"!

اب يقتل ابنته ذات العشر سنوات لأنها ظهرت في التكتوك!!
اذا كان الزاني الغير محصن لا يُقتل في الاسلام وهو زانٍ فكيف تقتل من أجل ظهورها في التكتوك بالاضافة الى انها طفلة غير مكلفة!!
هل سنرى ضجة كبيرة واثارة للجدل حول هذه الجريمة ام سيكتفون بالمشاهدة والتغاضي كما يحصل دائمًا
ماذا… pic.twitter.com/2ozRIv7SgM
— Iraqi Women Rights (@iwro_org) July 19, 2023
اب يقتل ابنته ذات العشر سنوات لأنها ظهرت في التكتوك!!
اذا كان الزاني الغير محصن لا يُقتل في الاسلام وهو زانٍ فكيف تقتل من أجل ظهورها في التكتوك بالاضافة الى انها طفلة غير مكلفة!!
هل سنرى ضجة كبيرة واثارة للجدل حول هذه الجريمة ام سيكتفون بالمشاهدة والتغاضي كما يحصل دائمًا
ماذا… pic.twitter.com/2ozRIv7SgM