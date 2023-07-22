اعصارٌ مدهشٌ يمتد من النهر الى السماء بشكلٍ لافت! (صور)

اعصارٌ مدهشٌ يمتد من النهر الى السماء بشكلٍ لافت! (صور)



التقط أحد سكان مدينة بيرم الروسية، مشاهد مذهلة لإعصار طويل فوق نهر كاما، يتخذ شكل "القمع".

وظهر في اللقطات، التي اثارت دهشة السكان، الإعصار الغريب وغير المسبوق والذي امتد من النهر إلى السماء بلون مدهش وشكل لافت للانتباه.