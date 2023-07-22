اشعل النار ولاذ بالفرار... شاب أردني كاد يتسبب بكارثة مروعة في محطة محروقات (فيديو)

اشعل النار ولاذ بالفرار... شاب أردني كاد يتسبب بكارثة مروعة في محطة محروقات (فيديو)



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب قام بإشعال النار في مركبته لحظة تزودها بالوقود في إحدى محطات المحروقات في الأردن.

وفي التفاصيل، اقدم شاب على اشعال النار في محطة المحروقات خلال اصطفاف مركبته للتزود بالوقود، ولاذ بالفرار.

ونجت المحطة من كارثة مروعة بعدما هرع المتواجدون في المكان لإخماد الحريق وإبعاد المركبة عن المكان.