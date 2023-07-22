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أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!

أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!







وفي التفاصيل، أخرج الوالد ابنته عن المدرسة، بعد ان صُدم بما رآه، عندما سمح له المدرسون في مدرسة ثورستون الابتدائية في بريطانيا الاطلاع على مواد التربية الجنسية المخصصة لابنته، بعد أسابيع من عدم السماح له بالوصول اليها.



وبحسب مايكل، ورد في مواد التربية الجنسية التي تعطيها المدرسة للاطفال، دون سن البلوغ، معلومات عن "الجنس الشرجي وهزات الجماع"، الأمر الذي اغضبه واثار قلقه.



وكشف الأب، الذي يحمل الديانة المسيحية، انه "عندما طلب إخراج ابنته من الفصل لأسباب دينية، قيل له إنه ليس لديه الحق في سحبها لأنه من الالزامي أن يتلقى جميع الأطفال هذا المحتوى".



الجدير بالذكر ان مواد التربية الجنسية أصبحت إلزامية في المدارس البريطانية منذ ثلاث سنوات، بحسب صحيفة ديلي ميل. عبّر رجلٌ، يدعى مايكل دوهرتي، عن غضبه من فصول التربية الجنسية التي تعطى لابنته صوفيا، البالغة من العمر 9 سنوات في المدرسة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل وفي التفاصيل، أخرج الوالد ابنته عن المدرسة، بعد ان صُدم بما رآه، عندما سمح له المدرسون في مدرسة ثورستون الابتدائية في بريطانيا الاطلاع على مواد التربية الجنسية المخصصة لابنته، بعد أسابيع من عدم السماح له بالوصول اليها.وبحسب مايكل، ورد في مواد التربية الجنسية التي تعطيها المدرسة للاطفال، دون سن البلوغ، معلومات عن "الجنس الشرجي وهزات الجماع"، الأمر الذي اغضبه واثار قلقه.وكشف الأب، الذي يحمل الديانة المسيحية، انه "عندما طلب إخراج ابنته من الفصل لأسباب دينية، قيل له إنه ليس لديه الحق في سحبها لأنه من الالزامي أن يتلقى جميع الأطفال هذا المحتوى".الجدير بالذكر ان مواد التربية الجنسية أصبحت إلزامية في المدارس البريطانية منذ ثلاث سنوات، بحسب صحيفة ديلي ميل.