كيم كاردشيان توثق لحظة لقاء ابنها مع ليونيل ميسي... شاهدوا ردّ فعله! (فيديو)

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مقطع فيديو ظريف لابنها "سانت" من طليقها كاني ويست، أثناء لقاء ميسي خلال المباراة الأولى له في ملعب DRV PNK في ولاية فلوريدا الأميركية يوم الجمعة.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، وثقت كيم كارداشيان لحظة لقاء ابنها البالغ من العمر 7 أعوام مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي أثناء خروجه من أرض الملعب.

وشوهد "سانت" مع صديقه يناديان اللاعب الأرجنيتي بصوتٍ عالٍ: "ميسي! ميسي! ميسي!".

وبدوره، توقف ميسي، 36 عاما، لالتقاط صورة مع ابن كاردشيان وصديقه. كما حصل "سانت" على قميص لنادي انتر ميامي موقع من النجم.

وعلّقت كارداشيان، 42 عاما، على الفيديو قائلةً: "هذا أفضل يوم في حياتهما".