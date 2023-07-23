الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كيم كاردشيان توثق لحظة لقاء ابنها مع ليونيل ميسي... شاهدوا ردّ فعله! (فيديو)

منوعات
2023-07-23 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كيم كاردشيان توثق لحظة لقاء ابنها مع ليونيل ميسي... شاهدوا ردّ فعله! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كيم كاردشيان توثق لحظة لقاء ابنها مع ليونيل ميسي... شاهدوا ردّ فعله! (فيديو)

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مقطع فيديو ظريف لابنها "سانت" من طليقها كاني ويست، أثناء لقاء ميسي خلال المباراة الأولى له في ملعب DRV PNK في ولاية فلوريدا الأميركية يوم الجمعة.

 

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، وثقت كيم كارداشيان لحظة لقاء ابنها البالغ من العمر 7 أعوام مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي أثناء خروجه من أرض الملعب.

 

وشوهد "سانت" مع صديقه يناديان اللاعب الأرجنيتي بصوتٍ عالٍ: "ميسي! ميسي! ميسي!".

 

وبدوره، توقف ميسي، 36 عاما، لالتقاط صورة مع ابن كاردشيان وصديقه. كما حصل "سانت" على قميص لنادي انتر ميامي موقع من النجم.

 

وعلّقت كارداشيان، 42 عاما، على الفيديو قائلةً: "هذا أفضل يوم في حياتهما".

 

آخر الأخبار

منوعات

كيم كارداشيان

ابن

سانت ويست

كاني ويست

ليونيل ميسي

نجم كرة القدم.

LBCI التالي
"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:34

أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!

LBCI
فنّ
2023-07-22

وفاة ابنة أسطورة الكوميديا تشارلي تشابلن عن عمر يناهز 74 عامًا

LBCI
منوعات
2023-07-22

انهار ضرباً عليها ثم خنقها... أب عراقي ينهي حياة ابنته بسبب ظهورها في "تيك توك"!

LBCI
فنّ
2023-07-21

خلاف وصلح بين إيميه الصياح وابنتها.. صور تأسر القلوب على طريقة "قبل وبعد"!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:01

بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!

LBCI
منوعات
08:33

"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!

LBCI
منوعات
12:34

أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
11:15

بعد أزمته الأخيرة مع والده... الشيف بوراك بملامح "حزينة" في أحدث ظهور له! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
10:09

دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟

LBCI
آخر الأخبار
03:36

كييف تعلن جرح 19 شخصًا في الهجوم الروسي على أوديسا

LBCI
اقتصاد
2023-07-21

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تسميم مجموعة من الكلاب الأليفة في شكا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:52

ميشال عون شدّد على اهمية محاربة الفساد من بلدة بشتودار- البترون

LBCI
أخبار لبنان
06:43

علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
05:26

فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:38

الراعي: هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه والإنهيار

LBCI
أخبار لبنان
04:16

الشامي للـLBCI: موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح

LBCI
أخبار لبنان
16:32

باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

لبنان يستضيف دورتين للتنس في برمانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبابي يرفض عقد المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مضيق هرمز.. بين ايران وأميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبابي يرفض عقد المليار يورو

LBCI
منوعات
12:34

أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
11:15

بعد أزمته الأخيرة مع والده... الشيف بوراك بملامح "حزينة" في أحدث ظهور له! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:10

الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع

LBCI
خبر كاذب
10:37

فندق أم زنزانة انفرادية في السويد؟

LBCI
أخبار لبنان
16:32

باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جمعية متهمة ببيع الأطفال وإجبار الفتيات القاصرات على السهر وشرب الكحول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More