"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!

منحت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأميركية فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات تعويضًا قدره 800 ألف دولار بعد أن أصيبت بحروق من الدرجة الثانية جرّاء قطعة دجاج.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، اتّهمت هيئة المحلفين في أيار سلسلة المطاعم الشهيرة للوجبات السريعة "ماكدونالدز" بإحراق ساق الفتاة أوليفيا كارابالو، التي كانت في الرابعة من عمرها وقت الحادثة، بعد فتحها وجبة "هابي ميل" المخصصة للأطفال في السيارة.

وأسقطت الفتاة إحدى قطع الدجاج الساخنة على رجلها فانحشرت بين مقعد السيارة وساقها لمدة دقيقتين تقريبًا، ما أدّى إلى "تشويهها" من الحروق، وفقًا للدعوى المرفوعة في آب 2019.

ورفع والدا أوليفيا دعوى قضائية ضدّ شركة ماكدونالدز بتهمة تقديم قطع دجاج "ساخنة بشكل غير معقول وخطير" بدرجة حرارة عالية جداً.

وقررت هيئة المحلفين الكبرى في Broward Country الأربعاء منح الفتاة التعويض بقيمة 800 ألف دولار، وهو مبلغ أقلّ بكثير من 15 مليون دولار الذي طلبته عائلة الفتاة في الدعوى، بحسب وسائل الإعلام أميركية.