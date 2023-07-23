بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل بتهمة خطف طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في وضح النهار بينما كانت في طريقها إلى المدرسة.

وفي التفاصيل، اتُهم رايان أشلي داركين، 37 عامًا، بسلسلة من الجرائم تتعلق باختطاف الفتاة عندما واجه محكمة نورثبريدج الابتدائية في غرب أستراليا، يوم السبت.

وتشمل التهم احتجاز شخص آخر بقصد منع أو عرقلته بالقيام بعمل ما، وحرمانه من الحرية والقيام بعمل غير قانوني.

ويُزعم أن داركين استدرج الفتاة بالقرب من مدرسة Warnbro الابتدائية في صباح يوم الجمعة.

في ذلك الوقت، لاحظ والد أحد التلاميذ في المدرسة دخول الفتاة إلى الموقع الّتي تم استدراجها فيه وأبلغ المدرسة بذلك، ما أدى إلى إبلاغ الشرطة فوراً.

وبعد مرور ساعات، عثر موظفو أحد المتاجر الكبيرة على الفتاة حزينة وتبكي داخل السوبرماركت حافية القدمين ويديها مقيدتين بأسلاك، بحسب شهود عيان.

وتمكنت عناصر الأمن من القبض على المُتهم في وقت لاحق، واقتيد إلى مركز شرطة Rockingham.