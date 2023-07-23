ثعبان "الذرة" يثير الذعر بين الركاب على متن قطار متحرّك: "يا إلهي"! (صورة)

أصيب ركاب قطار كان مُتجهاً من شيبلي إلى ليدز في بريطانيا بالذعر بعد رصد ثعبان على متنه.

وشوهد الزاحف، الذي يُعتقد أنه من نوع "ثعبان الذرة"، يتحرّك بالقرب من باب القطار ويرفع رأسه كما لو كان يبحث عن طريق للهروب.

ويأتي ظهور الثعبان في القطار بعد شهر واحد فقط من إصدار الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات أو RSPCA تحذيرًا من الثعابين، حيث أن الطقس الدافئ قد جعل الزواحف أكثر نشاطًا وأكثر عرضةً للهروب.

وتُظهر الصور المثيرة للذعر من يوم السبت الأفعى باللونين الأحمر والبرتقالي وهي تخرج من زاوية مخفية وتنتشر عبر أرض القطار.

ونشرت صوفي جونستون، إحدى الركاب في القطار، منشوراً على تويتر يتضمن صورة الثعبان وكتبت: "يا إلهي هناك أفعى حقيقية على متن القطار"!.

وأثارت تغريدة جونستون، التي تلقت أكثر من مليون مشاهدة، نفور رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطفهم مع ثعبان "الذرة"، الّذي يُعتبر من الأنواع الأكثر شعبية للاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في المنازل.