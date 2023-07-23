وفاة مؤثر رياضي في حادث مروع... وقع الحديد على عنقه أثناء تصوير فيديو لمتابعيه! (فيديو)

توفي مؤثر اللياقة البدنية الإندونيسي جاستن فيكي في حادث مأساوي تعرّض له في صالة التمارين الرياضية، حيث وقع الحديد الّذي كان يحاول رفعه على عنقه مباشرةً.





وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر جاستن، 33 عاما، في صالة Paradise Bali الرياضية في 15 أيار وهو يقوم بتمارين رفع الأثقال على كتفيه.





وبينما كان يحاول حمل الوزن الثقيل، تراجع إلى وضعية الجلوس حيث سقط الحديد على مؤخرة رقبته. ومع وقوع الحادثة، تأثر مساعد جاستن في رفع الأثقال بهذا الأمر إذ شوهد يفقد توازنه مع سقوط الضحية أرضا.





وذكرت التقارير الرسمية أن جاستن فيكي كان يحاول رفع 210 كيلوغرامات قبل وفاته.





وذكرت قناة نيوز آسيا نقلاً عن صحيفة مقرها المملكة المتحدة أنه بسبب الحادث، أصيب جاستن "بكسر في الرقبة وضغط شديد في الأعصاب الحيوية المتصلة بقلبه ورئتيه".





وتم نقل جاستن فيكي إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي بعد وقت قصير من خضوعه لعملية طارئة.