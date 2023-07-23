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محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!

منوعات
2023-07-23 | 15:10
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محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!
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محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!

أفادت وسائل إعلام تونسية الأحد بأن رجلاً أقدم على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه في وسط العاصمة، ما تسبّب له بحروق من الدرجة الثانية.

وجرت الحادثة ليل السبت-الأحد في شارع الحبيب بورقيبة بالقرب من مقر وزارة الداخلية، حين قام الشخص الذي يبلغ من العمر 35 عاما بإضرام النار أمام المارة. وقد نُقل على الأثر الى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب وكالة فرانس برس الإخبارية، فلم تُعرف بعد أسباب إقدامه على هذا الفعل.

ومنذ مطلع العام 2023 وإلى حدود شهر أيار، أقدم 72 شخصا على الانتحار، وفقا لإحصاءات نشرتهما منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" المتخصصة في متابعة ملفات الهجرة غير القانونية والقضايا الاجتماعية.

وتؤكد المنظمة في تقاريرها أن أهم الدوافع للانتحار هي الأمراض العقلية والنفسية والاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

وتحصل غالبية عمليات الانتحار في المحافظات الداخية للبلاد حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة.

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