عذبته بالملح والكهرباء وخنقته حتى الموت... إبن الـ7 سنوات العراقي قُتل على يد زوجة والده!

عذبته بالملح والكهرباء وخنقته حتى الموت... إبن الـ 7 سنوات العراقي قُتل على يد زوجة والده!



قتل طفلٌ عراقيٌ، يبلغ من العمر 7 سنوات، على يد زوجة والده، يوم السبت في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد، وفقًا لما نقلته الشبكة العراقية لحقوق المرأة عن مصدر أمني.



وكشفت الشبكة، إن الطفل موسى ولاء تعرض لتعذيب قاس من قبل زوجة أبيه، شمل استعمال الكهرباء، ومن ثم السكين والملح والخنق، إلى أن فارق الحياة.



وأشارت الشبكة نقلاً عن المصدر الأمني إلى أن "المتورطة بالجريمة لم تعان من أيّ أمراض نفسية أو عقلية، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زوجة والد الطفل لاستكمال الإجراءات التحقيقية، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة".



وأثارت صور الطفل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب الشارع العراقي، الذي طالب بإنزال أشد العقوبات في حق مرتكبة الجريمة المروعة.