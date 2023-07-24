الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

امرأتان أُجبرتا على خلع ملابسهما وتعرضتا للسخرية... فيديو أغضب النساء في الهند: اقتلونا! خذونا جميعا!

منوعات
2023-07-24 | 05:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
امرأتان أُجبرتا على خلع ملابسهما وتعرضتا للسخرية... فيديو أغضب النساء في الهند: اقتلونا! خذونا جميعا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
امرأتان أُجبرتا على خلع ملابسهما وتعرضتا للسخرية... فيديو أغضب النساء في الهند: اقتلونا! خذونا جميعا!

امرأتان أُجبرتا على خلع ملابسهما وتعرضتا للسخرية... فيديو أغضب مجموعة كبيرة من النساء في الهند: اقتلونا! خذونا جميعا!

تغلّب التضامن مع النساء على الانتماء القبلي هذا الأسبوع لدى مجموعة من الأمهات الهنديات اللواتي أضرمن النار في منزل رجلين من مجتمعهن المحلي متهمين بإساءة معاملة النساء في مقطع فيديو أثار غضبا واسعا.

ولقي ما لا يقلّ عن 120 شخصًا مصرعهم في ثلاثة أشهر خلال أعمال عنف عرقي في ولاية مانيبور (شمال شرق)، بين الميتي، المجموعة العرقية ذات الغالبية الهندوسية والـكوكي، وهم مسيحيون.

هذه المرة، عبّرت نساء من مجموعة الميتي عن غضبهن من رجال قبيلتهنّ، بعد بث الأربعاء مقطع فيديو مهين تظهر فيه امرأتان من الكوكي أُجبرتا على خلع ملابسهما وتعرضتا للسخرية والمضايقة من حشد من رجال الميتيي.

والهند بلد محافظ وذكوري بشكل عام ولكن في مجتمع الميتي، تلعب النساء دورًا كبيرا.

وألقت الشرطة الخميس القبض على أربعة مشتبه بهم حدّدت هويّتهم من خلال الفيديو الذي يعود تاريخه إلى أيار والذي لم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحته.

في اليوم نفسه، اجتمعت مجموعة من نساء ميتي تحت اسم "ميرا بايبيس" أو "أمهات مانيبور"، فدمّرن جدران منزلي اثنين من المشتبه بهم قبل رمي القش عليهما وإشعال النيران فيهما.

وقالت سوماتي لفرانس برس، مفضّلةً عدم الكشف عن اسمها الكامل، "ندين العنف ضد المرأة ولهذا نريد للمرتكبين عقوبة الإعدام".

وأفادت الشرطة السبت عن توقيف ستة أشخاص على علاقة بالفيديو حتى الآن، قائلة إنها تنفذ "مداهمات" للعثور على مشتبه بهم آخرين.

عار على الأمة
واندلعت أعمال العنف في مانيبور في أيار بعد احتجاج مجموعة من الكوكي على إمكانية حصول قبيلة ميتي على تصنيف يمنحها امتيازات كحصص في الوظائف الحكومية وفي الجامعات. وزاد هذا الأمر من مخاوف الكوكي من أن تؤدي الامتيازات الى حصول الميتي على أراضٍ محجوزة حاليًا للكوكي.

وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى معسكرات تديرها الحكومة بسبب الصراع، إلّا أنّ الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع الأربعاء أثار احتجاجات في جميع أنحاء الهند.

واعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن هذا القضيّة تشكلّ "عارا على الأمّة بأسرها"، مشيرا إلى أنّ الحكومة فتحت تحقيقا.

وقالت سوشيترا راجكوماري، وهي ناشطة محلية بالغة من العمر 42 عاما، "المجموعتان تدينان هذا الحدث"، و"تتفقان على شيء واحد على الأقل".

واتهمت مجموعة النساء ميرا بايبيس، والدة أحد المشتبه بهم، بأنها أم لابن "مدلل"، قبل إشعال النار في منزلها.

وقالت سوماتي التي شاركت بإحراق أحد المنازل، "لن يتمكن المتهمون وعائلاتهم من العيش في القرية بعد الآن. لهذا دمرنا المنزل".

حماية شعبنا
وطبّقن النساء بذلك العدالة بأنفسهن، لكنهن حرصن في الوقت نفسه على حماية رجالهن.

فقد أغلقت مجموعة من نحو 500 امرأة الطرق لمنع نحو 100 شرطي من توقيف مشتبه به على صلة بالفيديو، خلال ثلاث ساعات من الاشتباكات.

وهتفت النساء اللواتي وضعن معجون الأسنان على وجوههن (يعتبرن أنه يساعد على الحماية من الغاز المسيل للدموع) وهن يلوحن بالمشاعل، "اقتلونا! خذونا جميعا!".

وأكّدن أن الرجال الذين أرادت الشرطة اعتقالهم ليسوا مسؤولين، فعادت الشرطة من دون توقيف المتهمين.

وقامت مجموعات من "ميرا بايبيس" منذ بداية أعمال العنف بالقرع بقوة على أعمدة كهربائية بمثابة تحذير، وقطعت الطريق أمام الشرطة التي تتهمها بالانحياز لصالح الكوكي.

وقالت امرأة من المجموعة ماتوليبي تشانو "تقليدنا هو مساعدة شعبنا، وهذا يمنحنا قوة داخلية".

واعترف الجيش بأنه اضطر إلى إطلاق 112 فردا من ميليشيا ميتي في حزيران بعد أن حاصرته 1500 امرأة.

وقالت تشونغثام توبي ديفي البالغة من العمر 60 عاما لفرانس برس، "نقوم بكلّ ما بوسعنا لحماية شعبنا".

وأشار ضابط كبير طالبا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافيين، إلى أنّ الشرطة تدرك أنها لا تستطيع استخدام الأساليب نفسها التي تستخدمها مع الرجال لتفريق النساء.

وأضاف "غالبا ما نجد رجالا يختبئون خلف النساء في الاحتجاجات والمسيرات".
 

آخر الأخبار

منوعات

أُجبرتا

ملابسهما

وتعرضتا

للسخرية...

فيديو

النساء

الهند:

اقتلونا!

خذونا

جميعا!

LBCI التالي
"إنها نهاية العالم"... نيزك يُرعب سكان بعض الولايات الأميركية (فيديو)
قائد سان جرمان ماركينيوس يأمل في ايجاد حلّ لعودة مبابي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-06-06

فيديو لحادثة تحطم القطار في الهند .. عام 2019 أم عام 2023؟

LBCI
عالم الطبخ
09:00

حضروا وصفة "الفيتوتشيني الكريمية مع الستيك" على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:16

في تركيا... سائق أجرة اعتدى بالضرب على سائحة عربية وسرق أموالها وسط الشارع! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:10

دايفيد وفيكتوريا بيكهام يغنيان لفرقة Spice Girls... "إعمل بجد والعب بجد!" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:47

تحرّش بها لأول مرة عندما كان عمرها 6 سنوات... أستاذ اغتصب تلميذته على مدار 9 أعوام وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
07:08

"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!

LBCI
منوعات
06:16

في تركيا... سائق أجرة اعتدى بالضرب على سائحة عربية وسرق أموالها وسط الشارع! (فيديو)

LBCI
منوعات
05:52

غواصون يحتشدون لإنقاذ "لؤلؤة قرغيزستان" من القمامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-21

فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
08:36

العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على رصيف طريق خلدة - الأوزاعي... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
منوعات
06:16

في تركيا... سائق أجرة اعتدى بالضرب على سائحة عربية وسرق أموالها وسط الشارع! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
03:39

التحكم المروري: 3 قتلى و7 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

LBCI
أخبار لبنان
07:59

جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:23

علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران

LBCI
السياحة في لبنان
13:42

أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:47

خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان

LBCI
منوعات
10:01

بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!

LBCI
منوعات
15:10

محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!

LBCI
خبر كاذب
10:09

دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟

LBCI
أخبار لبنان
13:28

لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري

LBCI
منوعات
07:08

"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!

LBCI
فنّ
03:03

نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!

LBCI
منوعات
12:55

وفاة مؤثر رياضي في حادث مروع... وقع الحديد على عنقه أثناء تصوير فيديو لمتابعيه! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More