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"إنها نهاية العالم"... نيزك يُرعب سكان بعض الولايات الأميركية (فيديو)

منوعات
2023-07-24 | 05:37
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"إنها نهاية العالم"... نيزك يُرعب سكان بعض الولايات الأميركية (فيديو)

"إنها نهاية العالم"... نيزك يُرعب سكان بعض الولايات الأميركية (فيديو)

بعد ظهور أكثر من 50 تقريراً عن مشاهدة النيزك الذي أضاء سماء بعض الولايات الأميركية: تكساس، ألاباما، جورجيا، ميسيسيبي، لويزيانا، وفلوريدا فجر يوم الجمعة الفائت، اعتقد أحد الشهود أنّ ما رآه هو نهاية العالم.
 
وتُظهر بعض التسجيلات بأن الضوء كان ساطعاً باللون الأخضر والأزرق والبرتقالي والأصفر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 
ووصف الشهود النيزك بأنه أكبر وألمع جسم ساقط رأوه على الإطلاق. كما بدا لهم وكأنه هبط في بعض الحقول، على الرغم من أن مكان هبوطه لا يزال مجهولاً. 
 


  

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