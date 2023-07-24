"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!

"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!



بعد انتشار الأخبار حول الخلاف بين صاحب سلسلة "مطاعم المدينة" الشّيف إسماعيل ونجله الشّيف بوراك أوزديمير، خرج الشيف إسماعيل عن صمته وأوضح في حديث خاص لموقع الـ LBCI أن "سلسلة مطاعم المدينة في تركيا لا تزال لغاية اللّحظة تحت إسم الشّيف إسماعيل ولم تُباع لأحدٍ لا تركيّ ولا أجنبي".



وكشف لموقع الـLBCI :"المُستفيدون من هذه الشّائعات والتّحريض ومحاولة التّفرقة والبعد بين الأب وإبنه هم مقرّبون من بوراك وهم الّذين يُحاولون بشتّى الطّرق شنّ حملات إعلاميّة ونشر أخبار منافية للحقيقة ومحاولة تحريض الإبن على أبيه، فكيف لا يستفيدون ومطاعم الشّيف إسماعيل لديها شهرة عالميّة وتجني أرباحاً عالية مادّيّا ومعنويّاً، فهم يسيرون على مبدأ فرّق تَسُد وهذا ما يجب أن يعيه الشّيف بوراك".



وتمنّى الشّيف إسماعيل أن "يعود بوراك إلى كنف والده وتحت جناحه لأنّ من يدسّون الفتنة بينهما لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة".

وتابع حديثه لموقعنا بالقول: "يجب على بوراك أن يكون أوعى وأنضج من كلّ هذه الإفتراءات الجاحدة بحقّ من فعلاً يريد ويتمنّى له الخير منذ ولادته".



وختم الشّيف إسماعيل قائلاً انه "لا يريد أن يدخل في متاهات المحاكم لأنّ المتخاصميْن هما سند ودعم وليسا بغرباء".



وكان الشيف بوراك قد صرّح في وقتٍ سابق أنّ المالك الأساسي هو والده وهو الّذي لطالما دعمه بكافّة الوسائل ليصل إلى هذا المُستوى من محبّة النّاس والشّهرة العالميّة والثّروة المادية".