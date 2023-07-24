0min

تحرّش بها لأول مرة عندما كان عمرها 6 سنوات... أستاذ اغتصب تلميذته على مدار 9 أعوام وهذه التفاصيل!

تحرّش بها لأول مرة عندما كان عمرها 6 سنوات... أستاذ اغتصب تلميذته على مدار 9 أعوام وهذه التفاصيل!







ووفقًا للشرطة، فإن المتهم، الذي يُدعى أنيل بارديشي، يدير صفوفا للتعليم مع زوجته التي لم تكن على علم بجريمته، بحسب موقع



وأضافت الشرطة أنه بدأ بالتحرش بالفتاة لأول مرة عندما كانت في السادسة من عمرها.



وأوضحت الشرطة أن ثقة والد الفتاة وإيمانه بالمتهم ساعداه أيضًا على التحرش بالفتاة لفترة طويلة وجعلا الفتاة مترددة في مشاركة محنتها مع أفراد أسرتها.

ألقت شرطة مومباي القبض على مدرس تعليم خاص يبلغ من العمر 55 عامًا بتهمة التحرش والاغتصاب لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا على مدار السنوات التسع الماضية.ووفقًا للشرطة، فإن المتهم، الذي يُدعى أنيل بارديشي، يدير صفوفا للتعليم مع زوجته التي لم تكن على علم بجريمته، بحسب موقع India Today وأضافت الشرطة أنه بدأ بالتحرش بالفتاة لأول مرة عندما كانت في السادسة من عمرها.وأوضحت الشرطة أن ثقة والد الفتاة وإيمانه بالمتهم ساعداه أيضًا على التحرش بالفتاة لفترة طويلة وجعلا الفتاة مترددة في مشاركة محنتها مع أفراد أسرتها.