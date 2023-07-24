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وظّفت قاتلاً مأجوراً للتخلّص من طفلها... اعتقال ابنة الـ 18 عاما وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-07-24 | 10:22
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وظّفت قاتلاً مأجوراً للتخلّص من طفلها... اعتقال ابنة الـ 18 عاما وهذه التفاصيل!
اتُهمت فتاة أميركية من ميامي بمحاولة توظيف قاتل محترف وذلك لقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات.
ومَثُلت الأم البالغة من العمر 18 عاما، أمام قاضٍ في محكمة بميامي الأربعاء الفائت، بعد اعتقالها بتهمة التحريض على القتل والاستخدام غير القانوني لجهاز اتصالات.
وكشفت شرطة ميامي في تقرير أن المرأة زارت موقعًا إلكترونيًا لتوظيف قاتل مأجور، في محاولة لإبعاد ابنها وربما قتله في أسرع وقت ممكن، حتى أنها كانت مستعدة لدفع 3 آلاف دولار.
وذكر التقرير أن المرأة أرادت "إنجاز المهمة مرة واحدة وإلى الأبد"، وأرسلت للقاتل عنوان منزل جدة الطفل الّذي يمكث فيه، وصورة حديثة له ورقم هاتفها.
وتم القبض على والدة الطفل في منزل والدها حيث كانت تقيم.
وذكرت الشرطة في تقريرها أنها اعترفت بإقدامها على هذا الفعل المشين.
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