إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!

أقدمت معلمة في مدرسة بريطانية على التحرش جنسياً بأحد التلاميذ القصّار، بعدما تبيّن أنها اصطحبته إلى حقلٍ لممارسة الجنس.

وفي التفاصيل، تم الحكم على كانديس باربر، 37 عامًا، بالسجن لمدة 6 سنوات وشهرين في عام 2021، إلا أنه اتّضح بأنها تعمل "كحارس بوابة" خلال إطلاق سراحها من السجن.

وأعلنت مصادر أن كانديس، وهي أم لثلاثة أطفال، قد أثارت دهشة الجميع قبل حوالي شهرين عندما شوهدت خارج قضبان السجن بدلاً من مكوثها ورائها.

ووفق موقع " ديلي ميل "، كانت كانديس تُرسل صوراً عارية للطالب البالغ من العمر 15 عاما، وهددته بـ"تدميره" في حال أخبر أحد الموظفين أو المسؤولين عن محادثاتهما.

وأكدت مؤسسة Wates Construction أنه تم إطلاق سراح كانديس "بشكل موقت"، وذلك ضمن برنامج إعادة "دمج" السجناء قبل إطلاق سراحهم.

ومن جهته، أفاد القاصر للمحكمة بأن كانديس اصطحبته إلى حقل لممارسة الجنس، وأن الاعتداء الجنسي وقع في 11 تشرين الأول 2018.

في نهاية المطاف، تم الإبلاغ عن الجانية بعد انتشار صورة لها مع القاصر على نطاق واسع تلقاها مدير المدرسة.

وأدينت كانديس باربر بتهمة واحدة هي التسبب في أو تحريض طفل دون سن 16 على الانخراط في نشاط جنسي.

وفي محاكمة أخرى في العام السابق، أدينت بإرسال صورة لها عارية الصدر إلى الصبي ومقطع فيديو كانت تُمتّع نفسها فيها مُستخدمةً لعبة جنسية.

والجدير بالذكر أن كانديس كانت لا تزال مع زوجها دانيال خلال فترة الاعتداء الجنسي على التلميذ القاصر في 2021.