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موقف بطولي... أب يحطم زجاج سيارته لإنقاذ طفله العالق بداخلها من الطقس الحارّ! (فيديو)

منوعات
2023-07-24 | 14:39
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موقف بطولي... أب يحطم زجاج سيارته لإنقاذ طفله العالق بداخلها من الطقس الحارّ! (فيديو)
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موقف بطولي... أب يحطم زجاج سيارته لإنقاذ طفله العالق بداخلها من الطقس الحارّ! (فيديو)

في موقف بطولي، قام رجل أميركي بتحطيم زجاج سيارته الأمامي في محاولة لإنقاذ طفله من حرارة السيارة المُرتفعة بشكل خطير، الأمر الّذي يُعاني منه أكثر من 300 مليون أميركي خلال الصيف.
 
ويُظهر مقطع فيديو رجلاً وهو يُحاول مراراً وتكراراً تحطيم نافذة السيارة بإطارات حديدية لإنقاذ طفله في موقف للسيارات في أرلينغتون بولاية تكساس.
 
وكان يُراقب مجموعة من المارة هذا الموقف الصعب وسط حرارة تصل إلى حوالي 37 درجة مئوية، قبل وصول رجل ثان لمساعدة والد الطفل في إنشاء حفرة كبيرة بما يكفي لشخص ما ليتسلق من خلالها ويستعيد الطفل.
 
وبحسب الشرطة المحلية، ترك والدا الطفل عن طريق الخطأ مفاتيح السيارة بداخلها ما أدّى إلى إقفالها حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع حوالي الساعة 10:30 صباحًا يوم الأربعاء.
 
وخلال عملية الإنقاذ، تمكنّت امرأة من تسّلق الزجاج الأمامي المحطم والمرور عبره لإخراج الطفل، الّذي كان يبكي بحرارة، من السيارة.
 
وذكرت المعلومات أن صحة الطفل جيّدة ولم يتم توجيه أي تهم نتيجة الحادث.
 
 

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