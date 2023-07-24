مؤثرة أميركية تُقدّم "الدعم العاطفي" للجنود الأوكرانيين في الحرب... وتُقدّم نفسها على أنها "سائحة جنسية"ّ! (صور)

تُقدّم سيّدة أميركية انتقلت للعيش في أوكرانيا للمساعدة في قضية الحرب ضدّ روسيا، "الدعم العاطفي" للجنود المشاركين في الصراع المستمرّ ضدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتنشر Fan-Pei Koung، من هيوستن في ولاية تكساس الاميركية، صورًا لها في أوكرانيا بانتظام عبر حسابها على إنستغرام، كما أنشأت حساب OnlyFans للجنود الأوكرانيين وغيرهم من المتطوعين في المجهود الحربي.

وتصف الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا نفسها بأنها "صديقة تتنقل حول العالم وتتطوع حالياً في خاركيف". كما أشارت إلى نفسها على أنها "سائحة جنسية".

وأدّى "تطوّع" Koung إلى عدد من العلاقات الحميمة مع الجنود الأوكرانيين. وتقول المؤثرة الأميركية إنها تصنع محتوى يتضمن "كلّ الدعم العاطفي إلى الجنود والمتطوعين"، مضيفةً "أنا الفتاة المثيرة في أوكرانيا الّتي ترغب في التطوع".

وفي التفاصيل، انتقلت Koung في شباط من عام 2023، أي بعد حوالي عام من الصراع الأوكراني-الروسي، إلى أوكرانيا بشكلٍ كامل، حيث تعيش وتتطوع في العاصمة كييف.

كما وجدت نفسها تستمتع بصحبة الأوكرانيين بطريقة لم تستمتع بها من قبل برفقة الأميركيين.

وفي حديثها عن المساعي الرومانسية، قالت Koung: "معاييري عالية جدًا لأنني أريد فقط الرجال الذين يمكنهم الاعتناء بأنفسهم والتفكير في أشخاص آخرين غير أنفسهم. ولم يستوف أي من الأميركيين معاييري".

وعلى الرغم من اعتقاد Koung بأنها تدعم المجهود الحربي وترفع الروح المعنوية من خلال أنشطتها، إلا أنه لم يرحب بها الجميع بأذرع مفتوحة.