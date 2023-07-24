الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مؤثرة أميركية تُقدّم "الدعم العاطفي" للجنود الأوكرانيين في الحرب... وتُقدّم نفسها على أنها "سائحة جنسية"ّ! (صور)
منوعات
2023-07-24 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مؤثرة أميركية تُقدّم "الدعم العاطفي" للجنود الأوكرانيين في الحرب... وتُقدّم نفسها على أنها "سائحة جنسية"ّ! (صور)
تُقدّم سيّدة أميركية انتقلت للعيش في أوكرانيا للمساعدة في قضية الحرب ضدّ روسيا، "الدعم العاطفي" للجنود المشاركين في الصراع المستمرّ ضدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتنشر Fan-Pei Koung، من هيوستن في ولاية تكساس الاميركية، صورًا لها في أوكرانيا بانتظام عبر حسابها على إنستغرام، كما أنشأت حساب OnlyFans للجنود الأوكرانيين وغيرهم من المتطوعين في المجهود الحربي.
وتصف الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا نفسها بأنها "صديقة تتنقل حول العالم وتتطوع حالياً في خاركيف". كما أشارت إلى نفسها على أنها "سائحة جنسية".
وأدّى "تطوّع" Koung إلى عدد من العلاقات الحميمة مع الجنود الأوكرانيين. وتقول المؤثرة الأميركية إنها تصنع محتوى يتضمن "كلّ الدعم العاطفي إلى الجنود والمتطوعين"، مضيفةً "أنا الفتاة المثيرة في أوكرانيا الّتي ترغب في التطوع".
وفي التفاصيل، انتقلت Koung في شباط من عام 2023، أي بعد حوالي عام من الصراع الأوكراني-الروسي، إلى أوكرانيا بشكلٍ كامل، حيث تعيش وتتطوع في العاصمة كييف.
كما وجدت نفسها تستمتع بصحبة الأوكرانيين بطريقة لم تستمتع بها من قبل برفقة الأميركيين.
وفي حديثها عن المساعي الرومانسية، قالت Koung: "معاييري عالية جدًا لأنني أريد فقط الرجال الذين يمكنهم الاعتناء بأنفسهم والتفكير في أشخاص آخرين غير أنفسهم. ولم يستوف أي من الأميركيين معاييري".
وعلى الرغم من اعتقاد Koung بأنها تدعم المجهود الحربي وترفع الروح المعنوية من خلال أنشطتها، إلا أنه لم يرحب بها الجميع بأذرع مفتوحة.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
مؤثرة
أميركية
أوكرانيا
مساعدة
تطوع
دعم عاطفي
سائحة جنسية
Fan-Pei Koung
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
الجنود
الأوكرانيين.
التالي
بعد أزمته الاخيرة... الشيف بوراك يعلن عن افتتاح مطعم جديد ووالده ينفي الإتهامات!
محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-12
مجموعة السبع تتعهد تقديم مساعدة "سريعة" لأوكرانيا في حال شنّت موسكو حربا جديدة
آخر الأخبار
2023-07-12
مجموعة السبع تتعهد تقديم مساعدة "سريعة" لأوكرانيا في حال شنّت موسكو حربا جديدة
0
أخبار دولية
2023-07-07
اتفاق في الاتحاد الأوروبي لتحفيز إنتاج الذخائر لمساعدة أوكرانيا
أخبار دولية
2023-07-07
اتفاق في الاتحاد الأوروبي لتحفيز إنتاج الذخائر لمساعدة أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-07-01
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا
أخبار دولية
2023-07-01
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا
0
أخبار دولية
2023-06-22
مودي: الهند "مستعدة بشكل كامل" للمساعدة في جهود إحلال "السلام" في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-06-22
مودي: الهند "مستعدة بشكل كامل" للمساعدة في جهود إحلال "السلام" في أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:18
أجبرها زوجها المخمور على تقبيله بالقوة... فقضمت قطعة من لسانه!
منوعات
16:18
أجبرها زوجها المخمور على تقبيله بالقوة... فقضمت قطعة من لسانه!
0
منوعات
14:39
موقف بطولي... أب يحطم زجاج سيارته لإنقاذ طفله العالق بداخلها من الطقس الحارّ! (فيديو)
منوعات
14:39
موقف بطولي... أب يحطم زجاج سيارته لإنقاذ طفله العالق بداخلها من الطقس الحارّ! (فيديو)
0
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
0
منوعات
10:44
جريمة مروعة وُثّقت في فيديو صادم... قتل خطيب صديقته السابقة ثم أطلق النار على رأسه خارج فندق! (فيديو)
منوعات
10:44
جريمة مروعة وُثّقت في فيديو صادم... قتل خطيب صديقته السابقة ثم أطلق النار على رأسه خارج فندق! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-05
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
فنّ
2023-07-05
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
0
أخبار دولية
2023-07-17
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
أخبار دولية
2023-07-17
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
0
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
0
منوعات
2023-03-30
بعد أن نام في خيمة لمدّة 3 سنوات... ابن الـ13 سنة يجمع 860 ألف دولار للمسنين!
منوعات
2023-03-30
بعد أن نام في خيمة لمدّة 3 سنوات... ابن الـ13 سنة يجمع 860 ألف دولار للمسنين!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
منصة الحفر تقترب وتوتال استأجرت مساحة في المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
14:12
منصة الحفر تقترب وتوتال استأجرت مساحة في المرفأ
0
رياضة
14:07
عرض خرافي من نادي الهلال السعودي لضم نجم فرنسا في كرة القدم مبابي
رياضة
14:07
عرض خرافي من نادي الهلال السعودي لضم نجم فرنسا في كرة القدم مبابي
0
رياضة
14:01
النادي اللبناني للسيارات والسياحة أنهى بطولته السنوية للتنس بمشاركة قياسية
رياضة
14:01
النادي اللبناني للسيارات والسياحة أنهى بطولته السنوية للتنس بمشاركة قياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ما هو بند المعقولية الذي فجر غضب الاسرائيليين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ما هو بند المعقولية الذي فجر غضب الاسرائيليين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مبادرة لإعادة تأهيل جزء من محطة مار مخايل للقطارات وتحويله إلى منطقة خضراء
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مبادرة لإعادة تأهيل جزء من محطة مار مخايل للقطارات وتحويله إلى منطقة خضراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ابتداء من الأسبوع المقبل صيدليات شرعية وأخرى غير شرعية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ابتداء من الأسبوع المقبل صيدليات شرعية وأخرى غير شرعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تربية الخيول العربية الأصيلة تقليد عكاري عريق
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تربية الخيول العربية الأصيلة تقليد عكاري عريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شو بيخطر عبالك أول ما نقلك مدينة "صور"؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شو بيخطر عبالك أول ما نقلك مدينة "صور"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهلا بهالطلة من العاقورة بسياحتها الدينية ونشاطاتها المتعددة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهلا بهالطلة من العاقورة بسياحتها الدينية ونشاطاتها المتعددة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:47
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
خبر عاجل
08:47
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
2
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
3
خبر عاجل
10:18
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية
خبر عاجل
10:18
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية
4
فنّ
03:03
نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!
فنّ
03:03
نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!
5
امن وقضاء
08:36
العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على رصيف طريق خلدة - الأوزاعي... هل من يعرف عنه شيئاً؟
امن وقضاء
08:36
العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على رصيف طريق خلدة - الأوزاعي... هل من يعرف عنه شيئاً؟
6
خبر عاجل
10:17
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
خبر عاجل
10:17
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
7
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
8
فنّ
04:54
وائل كفوري يحقق إنجازاً جديداً لأول مرّة في تاريخ "كان" الفرنسيّة
فنّ
04:54
وائل كفوري يحقق إنجازاً جديداً لأول مرّة في تاريخ "كان" الفرنسيّة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More