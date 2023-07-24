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أجبرها زوجها المخمور على تقبيله بالقوة... فقضمت قطعة من لسانه!

منوعات
2023-07-24 | 16:18
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أجبرها زوجها المخمور على تقبيله بالقوة... فقضمت قطعة من لسانه!
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أجبرها زوجها المخمور على تقبيله بالقوة... فقضمت قطعة من لسانه!

قامت امرأة هندية من ولاية أندرا براديش ليل الجمعة بقضم قطعة من لسان زوجها بعد أن حاول فرض نفسه عليها وهو مخمور على الرغم من اعتراضاتها المتكررة.
 
وأعلنت الشرطة المحلية أن الرجل واسمه شاندو نايك، حاول تقبيل زوجته بالقوة حتى بعد أن رفضت الأمر لأنه كان في حالة سكر، بحسب التقارير.
 
وجاء في التقرير إن الزوج استمرّ في إجبارها على تقبيله إلى حين أقدمت المرأة على عضّ جزء من لسانه حتى بدأ ينزف.
 
ويُذكر أنه تم نقل الرجل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 

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