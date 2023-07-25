فيديو يوثق المشهد... هروب السيّاح من نيران الجحيم في رودوس!

اضطُرّ نحو 30 ألف شخص إلى الهروب من المنازل والفنادق بسبب الحرائق التي اندلعت في شرق رودوس، في أرخبيل دوديكانيز خلال نهاية الأسبوع.

كما أوقفت عدد من شركات الطيران الرحلات إلى الجزيرة، وذلك في خضمّ الموسم السياحي، بحسب وكالة فرانس برس.

أما العدد الأكبر من السياح الوافدين إلى جزيرة رودوس فهم من الجنسية الألمانية، إلى جانب البريطانيين والفرنسيين. علماً بأن رودوس تعدّ واحدة من أبزر الوجهات السياحية في اليونان، في حين زارها 2,5 ملايين سائح في العام 2022.

ويصف السيّاح الألمان ما عاشوه خلال الحرائق بأنه "الجحيم على الأرض"، وقطعوا حوالى 10 كيلومترات على الأقدام مع جميع الأمتعة في ظلّ حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية، هرباً من الحريق.