بريجيت ماكرون ونخبة من النجوم الفرنسيين في جنازة جين بيركين بباريس (صور)

شارك نجوم فرنسيون الإثنين في تشييع المغنية والممثلة المولودة في بريطانيا جين بيركين التي عُثر عليها ميتة داخل منزلها في باريس ظهر الأحد 16 تموز، عن عمر 76 عاما.

وأقيمت الجنازة في كنيسة سان روك في باريس، بحضور نخبة من النجمات وهنّ كاترين دونوف وكيارا ماستروياني وإيزابيل هوبير، والممثلة البريطانية شارلوت رامبلينغ.

كما حضرت السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون ووزيرة الثقافة ريما عبد الملك، وفق وكالة فرانس برس.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيركين بأنها "فنانة شاملة غنّت أجمل الكلمات في لغتنا".

أما ابنة الراحلة دويون فقالت: "أمي، شكرا لك على كل المغامرات، شكرا لك على عدم كونك امرأة عادية أو عقلانية أو منصاعة".