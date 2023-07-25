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هجوم عنيف تعرّض له ابن الـ3 سنوات من كلب شرس أدّى إلى تشوّهه... وهكذا أصبح وجهه! (صورة)

منوعات
2023-07-25 | 06:38
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هجوم عنيف تعرّض له ابن الـ3 سنوات من كلب شرس أدّى إلى تشوّهه... وهكذا أصبح وجهه! (صورة)
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هجوم عنيف تعرّض له ابن الـ3 سنوات من كلب شرس أدّى إلى تشوّهه... وهكذا أصبح وجهه! (صورة)

تعرّض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لهجومٍ عنيف من كلب "بولدوغ فرنسي"، ما أدّى إلى إصابته بجروحٍ بليغة في وجهه.
 
وفي التفاصيل، تروي والدة الطفل الأحداث المأساوية الّتي مرّ بها الأخير في كانون الثاني من هذا العام، بعد أن هاجمه كلب بولدوغ لأحد أفراد أسرته.
 
وأضافت أنه على الرغم من كونه في الثالثة من عمره فقط، إلا أنه الآن "واعٍ على هذه المأساة".
 
وأوضحت والدة الطفل لموقع "ديلي ميل" بالقول: "تعرض ابني للهجوم من قبل كلب من نوع بولدوغ فرنسي تابع لأحد أفراد الأسرة بعدما تُرك بدون رقابة. ووقعت الحادثة بشكلٍ سريع جداً مُخلّفةً صدمة كبيرة تسببت في فقدانه نحو 60 في المئة من شفته العليا".
 
وخضع الطفل لعملية جراحية لإصلاح وجهه المشوّه، بالإشارة من الأطباء إلى حاجته لإجراء عمليات تجميلية ترميمة أخرى في المستقبل.
 
وأدّى تعرّض الطفل للعضّ إلى فقدانه ثقته بنفسه لفترة زمنية وعدم تناوله الطعام والشراب وعدم التكلم.
 

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